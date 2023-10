Policie obvinila devětadvacetiletého učitele z malého města na Klatovsku z pohlavního zneužití žačky a šíření dětské pornografie. Blízcí pedagoga si stojí za tím, že je nevinný.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Případ byl oznámen na jaře 2022 a do současné doby se jím policisté zabývali. Známí tělocvikáře tomu tehdy nevěřili: „Je to zlatý člověk, přestavuje dům, má přítelkyni a plánují rodinu. Je to vše hodně přitažené za vlasy,“ řekla vloni na podzim jedna z blízkých a i nyní si za tím stojí.

Klatovští kriminalisté ale nyní po skončení vyšetřování předložili státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby proti obviněnému devětadvacetiletému muži za spáchání zločinu pohlavní zneužití a přečinů šíření pornografie, zneužití dítěte k výrobě pornografie a ohrožování výchovy dítěte. „Protiprávního jednání se dopustil v loňském roce tím, že jako pedagogický pracovník udržoval kontakt přes sociální sítě se svou nezletilou žákyní, jejíž věk dobře znal, a využívaje svého vlivu vyplývajícího z jeho postavení pedagogického pracovníka ji požádal o zaslání jejích intimních fotografií. I on jí pak na oplátku posílal svoje intimní fotografie obnažených partií. V jednom případě ji pak v kabinetu osahával pod tričkem,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Intimní fotografie posílal i dalším dvěma žákyním. „Svým jednáním tedy zpřístupnil dítěti fotografické pornografické dílo, přiměl dítě k výrobě pornografického díla a ohrozil mravní vývoj dítěte tím, že ho sváděl k nemravnému životu a v páchání takového činu pokračoval po delší dobu, a jiným způsobem pohlavně zneužil dítě mladší 15 let svěřené jeho dozoru,“ dodala Brožová.