„Podle předběžné pitevní zprávy bylo u muže zjištěno podezření z ovlivnění cizorodou látkou amfetaminové řady. Při pitvě byly zjištěny také chorobné změny věnčitých tepen srdce,“ tlumočil závěry soudního zákroku Vítek.

Celou mediální bouři po sobotním zákroku policie u zdrogovaného muže vyvolalo video. Zachycuje trojici policistů, která na ulici pacifikuje stroze oblečeného muže. A to poté, co měl nejspíše pod vlivem drog ničit zaparkovaná auta na ulici. Po příjezdu hlídky s nimi odmítl spolupracovat, naopak trojici v uniformách napadal, a to jak slovně, tak fyzicky. Jednoho ze zasahujících policistů pokousal. Nakonec zkolaboval a už se ho nepodařilo zachránit.