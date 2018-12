Pánské a dámské hodinky za sedm milionů korun. Takový lup si v pondělí 17. prosince odnesli lupiči z klenotnictví v centru Teplic.

Moc dlouho si ale luxusních věcí neužili, kriminalisté je za necelých 24 hodin dopadli u Náměstí Míru v Praze. Ve čtvrtek 20. prosince k případu krajští policisté odhalili bližší detaily. „Zřejmě jde o Litevce. Nejsme ale přesvědčeni, že měli pravé doklady,“ uvedl k totožnosti pachatelů náměstek krajského ředitele policie Zbyněk Dvořák.

Čtyři muži ve věku 32 až 41 let, které soud už poslal do vazby, byli součástí širší organizované skupiny, k níž by měli patřit ještě další dva. Po těch pátrá Interpol.

Se starším stříbrným renaultem, se kterým kvarteto lupičů přijelo v pondělí ke zlatnictví, brázdili silnice v kraji už týden před přepadením. Konkrétně se pohybovali na Ústecku. Z benzinové pumpy v Tisé odjeli bez zaplacení, na místě také vyměnili registrační značky u auta. Jejich krkolomné počítání ovšem zachytily bezpečnostní kamery.

Za několik dnů poté přijeli do Teplic a hledali vhodné klenotnictví pro přepadení. Zůstali však zaraženi. Celé město bylo plné po zuby ozbrojených policistů – lupiči se totiž nešťastně trefili do doby, kdy kriminalisté pátrali po vrahovi mladé prostitutky v Nákladní ulici.

Obavy ze strážců zákona ale netrvaly dlouho. V pondělí po půl jedenácté dopoledne zaparkovali cizinci své auto v centru Teplic a v ulici Krupská vběhli do klenotnictví. „Šlo o sofistikovanou skupinu s rozdělenými rolemi. Zpacifikovali prodávající, další osoby spoutali a povalili na zem. Jako zbraň použili maketu kuličkové pistole,“ popsal Dvořák.

Akce trvala několik minut

Pachatelé obsluze nastříkali do očí pepřový sprej. Sekyrou pak rozbili vitríny a ukradli zhruba šedesát luxusních hodinek. Za pár minut se dali na útěk. „Celé přepadení trvalo asi tři minuty. Než jsem se stačila rozkoukat, bylo po všem. Pak už jen přijela policie v neprůstřelných vestách a se samopaly v ruce a vše uzavřela,“ líčila pár hodin po přepadení Jana Ocásková, která pracuje v krámku s novinami přímo naproti zlatnictví.

Zásahové jednotky přijely na místo v domnění, že jsou uvnitř rukojmí. To se nakonec nepotvrdilo. Právě kvůli vyšetřování případu zavražděné prostitutky ale měli policisté výhodu. „Místa přepadení i vraždy byla nedaleko od sebe, kriminalisté v Teplicích už několik dnů byli, takže pátrací akce nabrala na obrátkách od začátku. Měli jsme výhodu,“ přiznal náměstek krajského policejního ředitele.

Událost ukradeného benzinu z Tisé včetně kamerových záznamů z klenotnictví i z venkovních prostor policie zpracovala během několika minut. K dispozici tak dostala nejen podobu pachatelů, ale i auta a jeho registrační značky.

Kriminalisté v Praze krajským kolegům pomohli s ustanovením místa, kde lupiči parkují. Zásahová jednotka je poté v úterý dopadla. Teď jim za loupež jako organizované skupině hrozí 8 až 15 let vězení. Z asi šedesátky odcizených hodinek se policistům při domovní prohlídce podařilo najít zatím jen osm.