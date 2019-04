Aby se dotyčný dostal k dalším potřebným penězům, začal podle obžaloby využívat osoby ze svého okolí, pomocí kterých přes internet vytvářel různé smyšlené identity lidí, na něž si posléze bral nebankovní půjčky. Ty ale nesplácel. Za podvody mu hrozí až 8 let vězení.

Soud se musel proplétat stovkou fiktivních půjček u desítek společností, které uzavřel v tu dobu výherním automatům a pervitinu propadlý Tepličan. Na jeho „koníčky“ mu totiž přestala stačit výplata, takže vymyslel fintu, jak se dostat k penězům. Vše se mu ale vymklo z rukou a dluhy ho dovedly společně s dalšími zapojenými obžalovanými k teplickému soudu. Martin M. tam stanul ve vězeňském stejnokroji, protože si v současné době už odpykává trest za jiné činy.

PŘED SOUDEM SE KÁL

„Uvědomil jsem si, co jsem udělal. Dnes toho lituji. Už bych takto nikdy nepostupoval. Při výkonu trestu chci dlužnou částku splácet, jak to půjde,“ uvedl ve středu v soudní síni zadlužený muž.

Jeho obhájkyně poukázala na velmi snadnou dostupnost peněz od některých nebankovních společností. „Je až s podivem, jak peníze subjekty lidem ve finanční tísni bez řádné zpětné kontroly totožnosti poskytnou,“ uvedla. Dostupnost peněz přirovnala ke stejné situaci, jako kdyby ležely na ulici. „Je to o morálce každého, zda tomu odolá a jak se k tomu postaví,“ podotkla.

Martin M. využil právě důvěřivosti poskytovatelů půjček. Prostě si sedl doma k počítači a přes internet vytvářel neexistující osoby. Vymyslel si jméno, přiřadil k němu náhodně vybranou existující adresu, k tomu vygeneroval rodné číslo, přiřadil číslo občanského průkazu a vše pro případné zpětné volání k ověření totožnosti vylepšil telefonním číslem z předplacené SIM karty, kterou zakoupil v obchodě.

Peníze si nechal posílat nejprve na svůj účet a posléze také na účty svých kompliců, kteří si je zřizovali v bankách za slíbený finanční podíl. „Dostal jsem za to 500 korun, založil jsem účet a vše k němu předal dál, více mě to nezajímalo,“ vypověděl u soudu jeden z obžalovaných.

Škoda v případě poskytnutých úvěrů i se zamítnutými žádostmi dosahuje až ke čtyřem milionům korun. Společně s Martinem M. jsou obžalováni i ti, kdo poskytli své účty.

„Martinovi jsem pomáhala, protože jsem potřebovala peníze na drogy a protože jsem ho měla ráda,“ vypověděla jeho tehdejší partnerka s tím, že se párkrát takto pokusila získat peníze i sama. Dnes se snaží žít spořádaným životem, absolvovala odvykací protidrogovou kúru.

Kauza sahá do let 2014 až 2016. Výsledkem několikaletého podvádění je rozsáhlá složka případů, kterou se teplický okresní soud musel probrat. Rozsudek ale ve středu nepadl. Soudkyně Jana Kolářová jeho vynesení odložila na začátek května. Státní obhájkyně navrhla v závěrečné řeči u hlavního aktéra trest odnětí svobody v rozsahu 6 až 7 let ve věznici s ostrahou. U druhého nejvíce zapojeného spolupachatele trest poloviční, u ostatních pak podmínky. Obžalovaných bylo původně jedenáct. Soudkyně ale u pěti trestních stíhání zastavila, například pro neúčelnost, protože jejich podíl v případu byl malý a mezitím už byli odsouzeni pro jiné trestné činy.