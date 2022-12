Líčení se málem nekonalo, neboť mladík na úvod prohlásil, že ve věznici neobdržel obžalobu. „Byl jsem na díře za kázeňák, ten podpis není můj,“ tvrdil. Soudkyně Kateřina Kubiasová ale ve věznici v Kynšperku nad Ohří, kde Miko aktuálně pobývá, ověřila, že soudní zásilku z rukou vychovatele skutečně převzal.

Pak již mohl státní zástupce Robert Merkun přečíst obžalobu. V té uvedl, že si Miko v cele nejprve vyšlápl na Leoše Š. Když si po příchodu vybaloval své věci, říkal mu, že on je tam pánem, že ten barák je jeho a že na něm závisí, jak se bude nováček dále mít. Chtěl po něm tabák, kávu, toaletní potřeby a další věci. V noci ho pak vzbudil a chtěl jeho hodinky, tvrdil, že pro svého otce k narozeninám. Muž mu je nakonec vydal. „Miko mu řekl, že pokud to nahlásí, tak ho ve věznici naprosto zničí, nechá ho zmlátit, zlikvidovat, že má všude známé, kteří mu udělají ze života peklo,“ uvedl Merkun s tím, že obdobně násilník přiměl k vydání hodinek značky Rolex, trička a dalších věcí i Karla Ž.

„Říkal mu, že pokud mu věci nedá, že mu do budoucna zařídí ve věznici totální peklo, že to nerozchodí, že ho zničí, že si nikde neškrtne, nadával mu, vyhrožoval,“ líčil Merkun.

Mladý recidivista

Mikovi, jehož přišli podpořit k soudu jeho blízcí, je sice teprve 23 let, ale jak sám přiznal, odpykává si aktuálně už čtvrtý nepodmíněný trest. „V 15 jsem strčil do dědka a dostal hned 18 měsíců,“ popsal to, co orgány činné v trestním řízení pojmenovaly loupeží. Teď si odpykává dvacetiměsíční trest za krádeže. A to ho ještě čeká další soud v Chomutově. „Zmlátil jsem pár lidí,“ řekl a přiznal, že při vzácných pobytech na svobodě fetoval pervitin.

Leon Miko, který dle obžaloby oloupil dva nováčky ve věznici, u plzeňského městského souduZdroj: Deník/Milan Kilián

Nepsaný vězeňský zákon číslo jedna říká, že nikdo nesmí práskat, a tak se Leošovi Š., s nímž se soud spojil pomocí videokonference do věznice, kde si aktuálně odpykává trest, moc mluvit nechtělo. Přiznal ale, že poté, co na celu coby nováček přišel, na něj Miko dlouhé hodiny vytrvale dotíral a chtěl jeho tabák, kávu a další věci. Tvrdil mu, že on je ve vězení pánem, vyhrožoval mu a v noci ho donutil, aby mu vydal i hodinky. „Mám je po zemřelém synovi,“ řekl Leoš Š. s tím, že i tak ale raději nikomu nic nehlásil.

Vinu za oloupení dvou spoluvězňů ale odmítl. „S Leošem Š. jsem hrál žolíky a on prohrál čtyři balíčky tabáku. Chtěl je zpět, tak chtěl hrát dál. Já vyhrál a on mi dal do zástavy hodinky. Ty u mě pak našel vychovatel, stejně jako ty druhé, které mi dal do zástavy Karel Ž. Ten mi tričko sice dal, ale já mu dal svoje. Nikoho jsem nevydíral,“ tvrdil s tím, že nemá rád, když silnější ubližuje slabšímu. Dodal, že ho zřejmě chtěli z cely vyštvat ti, co si chtějí hrát na krále. „Sestra má pět dětí, druhá tři, já je pořádně neznám, protože furt sedím. Táta je vážně nemocný, nemohu být v kriminále další roky,“ hrál na city.

„Druhý den přišel vychovatel a ptal se, kde mám hodinky. Já to nechtěl řešit, ale on řekl, že musím,“ vysvětlil. Jeho slova potvrdil pomocí videokonference i Karel Ž., který také uvedl, že mu Miko vyhrožoval velmi drsně, aby dosáhl svého. A že mu věci vydal.

Líčení bylo odročeno na únor. Mikovi hrozí až deset let vězení.

Podle mluvčího Věznice Plzeň Martina Černého jsou podobné loupeže mezi vězni výjimečné. „Je to dáno prevencí a kvalitní prací zaměstnanců věznice,“ uvedl.