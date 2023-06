Peklo. To prožívali spoluvězni recidivistů Pavla Procházky (26) z Plzně a Romana Korčíka (30) z Holýšova. Oba fyzicky disponovaní muži, kteří mají za sebou shodně více než deset odsouzení, je v cele plzeňské věznice na konci roku 2021 a začátku roku 2022 podle obžaloby surově bili, a to nejen rukama, ale i třeba dřevěnou tyčí či lžící, a ještě to přes mobil vysílali kamarádům na svobodě.

Pavel Procházka a Roman Korčík (potetovaný obličej) u plzeňského městského soudu. Oba přivedla eskorta | Video: Deník/Milan Kilián

Brali jim jídlo, polévali je ledovou vodou, ponižovali je různým způsobem a násilím jim podle obžaloby vytetovali přirození či hákový kříž. Oba muži u plzeňského soudu, který začal případ projednávat, řekli, že v té době byli zfetovaní, neboť na cele měli často drogy. Naprostou většinu toho, co zaznělo v obžalobě, odmítli.

„Procházka nutil pod pohrůžkou, že ho zbije do bezvědomí, spoluvězně Petra K. (41), aby klečel na toaletě a nechal se polévat studenou vodou, o hlavu mu rozbil dvě rajčata a sypal mu na hlavu písek na nádobí, což trvalo asi hodinu, poté mu dovolil toaletu opustit, ovšem přibližně po další hodině přistoupil k poškozenému s tetovacím strojkem v ruce, kdy mu sdělil, že jestli nebude držet, rozbije mu hubu, neustále mu sprostě nadával a následně mu na záda vytetoval obrázek pánského a dámského přirození s nápisy ČU… a PÍ… V následujících dnech ho opakovaně napadal údery pěstí, kopanci i rdoušením,“ popsal první z případů státní zástupce Michal Klíma.

Lupič z Ostravska vstoupí do historie. Hlavu zamotal policistům i lékařům

Dodal, že ve druhém případě oba obžalovaní pod pohrůžkou fyzického násilí donutili spoluvězně Lukáše V. (29), aby se nechal od nich tetovat. Procházka ho držel a Korčík mu na ruku vytetoval hákový kříž a písmena MK.

Peklo si od nich užil i cizinec Jurij I. (38), kterého několikrát denně bezdůvodně mlátili pěstmi a kopali do různých částí těla.

„Procházka ho donutil, aby se postavil k umyvadlu a tam mu vší silou házel pomeranče nebo grepy do obličeje, dále ho přivázal k židli a poléval mu hlavu ledovou vodou. Nutil ho k odevzdávání jídla a ve dvou případech byl Jurij I. donucen vylézt na strop kabinky WC, kde musel výt a napodobovat vlka. Dála na něj Procházka močil,“ řekl Klíma.

Pavel Procházka a Robert Korčík (potetovaný obličej) u plzeňského městského soudu. Oba přivedla eskortaZdroj: Deník/Milan Kilián

Doplnil, že povedené duo surově bilo dřevěnou násadou stěrky na podlahu Lukáše K. (30). Protože to bylo stále do stejných míst, prožíval mučivé útrapy. Oba také společně tloukli násadou Filipa S. Procházka kromě toho přistoupil k Rudolfu V. (34), který si četl na lůžku, sedl mu na břicho, zaklekl mu ruce a bil ho polévkovou lžící. Razantně ho mlátil do čela a hlavy, a to po dobu nejméně 30 minut. „Když ho poškozený prosil, aby ho nechal, že to opravdu bolí, jinak že zmáčkne tlačítko nouzové signalizace, řekl mu, že než dorazí policajt, dobije ho na sra…. Pak ho kopl kolenem do hlavy,“ uzavřel Klíma.

Vinu přiznal jen částečně

Dvoumetrový Procházka se u soudu přiznal jen k poslednímu z případů, jinak odmítl, že by někomu ubližoval. „Ta přirození jsem mu na záda vytetoval, to jo, ale on se nechal tetovat dobrovolně, jen nevěděl, co udělám. Tohle byla blbost,“ řekl s tím, že polévání vodou, vytí coby vlk a další věci byly trest za prohry při kartách, neboť se nudili.

„To jsem dělal i já,“ řekl s tím, že modřiny a zranění měli vězni proto, že si hráli na Oktagon a bojovali o pitíčka.

Stala se obětí vraždy? Matka čtyř dětí záhadně zmizela, pohřešuje se deset let

Korčík přiznal jen napadení Filipa S. Vysvětloval to tím, že šlo o homosexuála, který dělal jemu i Procházkovi nemístné návrhy, až spolu budou na díře (kázeňský trest – pozn. aut.). „Dal jsem mu jednu ránu, slabou,“ tvrdil.

„Třeba Petra K. jsem měl rád, vytáhl jsem si ho k sobě jako slabšího, protože koňoval (posluhoval ostatním – pozn. aut.), dokonce jsme spolu snídali,“ dodal Korčík, muž s velmi výrazným tetováním, jenž strávil za mřížemi celkem už přes deset let. To, že všichni spoluvězni vypovídali v přípravném řízení proti němu a Procházkovi, vysvětloval tím, že se proti nim postavili poté, co je s Procházkou přestali zásobovat drogami, které do cely proudily ve velkém. „Pervitin jsme užívali často, nitrožilně nebo šňupáním,“ konstatoval Korčík.

Líčení bude pokračovat výslechy poškozených a svědků, obžalovaným hrozí, že si za vydírání a těžké ublížení na zdraví pobyt za mřížemi prodlouží až o deset let.