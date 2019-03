Senát ho uznal vinným z trestných činů znásilnění a soulože mezi příbuznými. Za to mu vyměřil tři roky vězení s podmíněným odkladem na zkušební lhůtu čtyři a půl roku.

Dívka si původně si myslela, že má dítě s přítelem, s nímž se stýkala. Až pozdější testy prokázaly hrůznou pravdu a jednoznačně ukázaly na skutečného otce.

Žena při výslechu uvedla, že žije s rodiči, které miluje. S otcem často a ráda jezdívala na dovolenou. V rámci svých rozumových schopností popsala i jednu z intimních situací, k níž mezi nimi během výletu došlo. Vše se obešlo bez násilí. Nikomu o tom neřekla, ani matce.

TĚHOTENSTVÍ

Že je těhotná, zjistila až ve 25. týdnu, když navštívila gynekologa. O deset týdnu později porodila dítě, které je nyní v pěstounské péči. Policie se případem začala zabývat po oznámení její sestry. Ta ještě před dosažením své plnoletosti odešla z domova. Uvedla, že ji otec v dětství několik let zneužíval. Prý si všimla, že se podobně choval i k její sestře. Proto pojala podezření, že je otcem sestřina dítěte, což posléze potvrdily testy. Matka oběti vypověděla, že si ničeho nevšimla.

MÍRNĚJŠÍ TREST

Muž byl původně odsouzen ke dvěma rokům a devíti měsícům žaláře. Verdikt vloni v listopadu vynesl Okresní soud v Ostravě. Obžalovaný se proti němu odvolal ke krajskému soudu.

„Je mi to líto, co se stalo. Omlouvám se,“ prohlásil ve středu před krajským senátem, který mu nakonec trest zmírnil na tříletou podmínku. Soud mu ale současně stanovil, že mimo domov se může s dcerou stýkat pouze za přítomnosti opatrovníka nebo jím pověřené osoby. „Nepodmíněný trest by byl nepřiměřeně přísný,“ řekl soudce. Rozsudek je pravomocný a není proti němu odvolání.

Za zneužívání starší dcery obžalovaný stíhán nebude, uplynula totiž promlčecí lhůta pro tento zločin, kterým se tak policie vůbec nezabývala. Soud proto nemohl k tomuto předchozímu případu přihlížet.

K TÉMATU

DALŠÍ ZVRHLÍCI Před ostravským soudem v minulosti stanulo několik mužů, kteří se dopustili podobných zločinů. Jedním z nich byl důchodce z Moravskoslezského kraje, kterého senát v roce 2010 poslal na osm let za mříže. Muž více než dvaadvacet let znásilňoval svou dceru. Porodila mu dvě děti. Když potřetí otěhotněla, přinutil ji k potratu.

Osmiletý trest dostal ve stejném roce i muž z Moravskoslezského kraje, který měl několik let znásilňovat nevlastní dceru, jež s ním otěhotněla. Psychickým nátlakem ji přiměl k tomu, aby všem řekla, že otcem je neznámý mladík, s nímž se seznámila přes internet. Vyhrožoval jí, že pokud někomu něco prozradí, odejde od její matky.