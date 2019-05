Osmnáctiletý mladík, který v pondělí odpoledne ve Zdemyslicích na jižním Plzeňsku zavraždil nožem z nešťastné lásky v den jejích narozenin stejně starou dívku, chodil donedávna se svou obětí do stejné školy. Jak Deník zjistil, oba navštěvovali Obchodní akademii v Plzni.

„Chodili spolu do stejné třídy, učil jsem je rok a půl. Oba byli hodní, nenápadní, speciálně on byl zakřiknutý kluk,“ řekl Deníku zástupce ředitele školy Vladislav Klička a dodal, že pedagogy i studenty celá událost šokovala, protože se něco takového nedalo předpokládat. „Když jsme se to s dětmi ze třídy, které jsou teď na praxi, protože jsou maturity, dozvěděli, tak jsme se přes sociální sítě domluvili, že se sejdeme všichni ve škole. Přišli s růžemi, svíčkami, všichni se drželi kolem ramen, plakali, a to včetně kluků. To byl pro mě asi nejsilnější okamžik, který jsem v učitelství zažila,“ uvedla Dana Šašková, která byla třídní učitelkou obou hlavních aktérů.