O kauze, kterou soudci řeší už šestý rok, již dříve informoval Deník Rovnost. Loni v srpnu potvrdil exkastelánovu vinu i Krajský soud v Brně. Zpečetil tak rozsudek břeclavského okresního soudu s podmíněným trestem v délce třiceti měsíců s odkladem na tři a půl roku za poškození cizí věci.

Tlustákův obhájce Tomáš Cimbota s rozsudkem nesouhlasil. „Podáme dovolání k Nejvyššímu soudu,“ sdělil tehdy Deníku Rovnost. S dovoláním však neuspěli. Nejvyšší soud tak potvrdil verdikty předchozích soudců.

Zničené obrazy pocházely z let 2001 až 2005 a vznikly pro mezinárodní sympozium Velký formát. „Rozsudek je kvalitní. I my, kteří nemáme takové výtvarné znalosti, žasneme nad tím, co se stalo. Je zvláštní, že krádež je hodnocena přísněji než poškození cizí věci. Zničení věci je naprostá zlovůle,“ řekl po verdiktu v srpnu soudce Aleš Flídr.

Mezi řadou poškozených je například bývalý kandidát na prezidenta Vladimír Franz. Chybějí mu obrazy Madona nesená mravenci a Prométheovy prázdniny. Mezi výtvarníky jsou také lidé z Polska, Rakouska, Maďarska a Německa. Někteří umělci požadují odškodné.

Podle obhajoby však nikdo pořádně nevěděl, jaké obrazy byly na zámku uložené. „Za celou dobu neexistovala žádná inventarizace a už vůbec nebylo jasné, kde a za jakých podmínek byla tato díla uskladněna. Znalecký posudek je i proto založený na spekulacích,“ řekl Cimbota v závěrečné řeči v Břeclavi.

Případ se vede od roku 2014, kdy ve Valticích umělci hledali svá díla a našli jen několik poškozených částí.