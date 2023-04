Drogové doupě v centru města? Kauza boxera Viktora Agateljana, o které Deník nedávno informoval (odkaz na článek najdete níže), si už začala žít vlastním životem. Přesáhla jeho soukromí a dopadla i na ústecký podnik The Legends Rock Cafe, kde finalista soutěže Muž roku 2021 pracuje jako vyhazovač. Viktor zde měl napadnout mladou dívku a udeřit ji do obličeje, což odmítá. Diskuse o případu zmiňují nejen obtěžování žen a dívek v podniku, ale i to, že se zde konzumují drogy.

Boxer Viktor Agateljan odmítá obvinění, že napadl mladou dívku. | Video: Janni Vorlíček

Například Viktorka Marksová sice v kauze údajného napadení stojí na straně vyhazovače, ale podnik se jí nelíbí. „Po dlouhý době jsem zavítala do Ústí a dlouho už jsem neviděla tolik zfetovanejch děcek na jednom místě. Frkali si to na záchodě, když jsem si prohlížela svoje vrásky v zrcadle. Takže buď jsem fakt už stará a je to úplně normální, nebo je ten váš rokáč poměrně narkodíra,“ kritizovala.

Profesionální vyhazovač a sekuriťák Vladimír, kterého Deník oslovil v kauze Viktora Agateljana poznamenal, že zmínky o drogách nebral nikdy na lehkou váhu. „Jenže tomu nezabráníte, vždycky se někdo najde, kdo to dovnitř pronese. Na druhou stranu, já rock café znám, a nemyslím, že je to drogové doupě. Je to prostě normální diskotéka v centru, pro majitele to asi bude srdcovka. Podobné věci na facebooku se čas od času dočtete o každým podobným podniku, upřímně se tomu nedivím," myslí si.

Provozovatel baru Martin Nedvěd podobná obvinění odmítá jako neopodstatněná, více se však vyjadřovat nechtěl. „Jsou to hlouposti, podobné věci na facebooku píší lidé, kteří u nás ani nebyli. Třináct let něco budujeme a tohle nás jen zbytečně špiní. Naopak, máme většinou kladné reakce," zlobil se.

Starosta centrálního městského obvodu Tomáš Kirbs pak o ničem špatném spojeném s podnikem neví. „Podnik prošel rekonstrukcí a přemístil se do jiných prostor. Provoz neběží zase až tak dlouho a já zatím nevím o žádných stížnostech na něj a ani jsem zatím o ničem neslyšel,“ poznamenal.

Muž roku, nebo násilník? Ústeckého boxera obviňují z napadení. Jen lži, tvrdí on

Naopak městská policie už tu čest měla, ačkoli se nejednalo přímo o podnik, ale o jeho hosty. „Například minulou sobotu jsme řešili člověka, který močil na stěnu domu, což byl přestupek znečištění. Evidujeme pět případů rušení nočního klidu. Co se týče drog, tak víme, že v okolí podniku lidi kouří marihuanu, ale to je i jinde. My se snažíme hosty, kteří venku dělají nepořádek, zklidnit. Jakmile hlídka odejde, může ovšem nepořádek začít znova. Kamera je namířená do atria. Na podnik sice nemíří, ale v případě potřeby bychom sem mohli dát mobilní kameru,“ uvedl zástupce ředitele městské policie Jan Novotný s tím, že i na tuto lokalitu se vztahuje protialkoholní vyhláška, takže strážníci budou postihovat popíjení mimo interiéry restaurací a barů.

Mluvčí ústeckých policistů Veronika Hyšplerová pouze uvedla, že drogové problematice se věnuje odborný a vysoce kvalifikovaný tým. „Vyšetřování je podrobné a mnohdy trvá celé měsíce,“ dodala.

Řidič s oktávkou ujížděl policistům. Skončil na poli, nadýchal přes dvě promile