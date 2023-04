Drogové doupě v centru města? Kauza boxera Viktora Agateljana, o které Deník nedávno informoval (odkaz na článek najdete níže), si už začala žít vlastním životem. Přesáhla jeho soukromí a dopadla i na ústecký podnik The Legends Rock Cafe, kde finalista soutěže Muž roku 2021 pracuje jako vyhazovač. Viktor zde měl napadnout mladou dívku a udeřit ji do obličeje, což odmítá. Diskuse o případu zmiňují nejen obtěžování žen a dívek v podniku, ale i to, že se zde konzumují drogy.

Boxer Viktor Agateljan odmítá obvinění, že napadl mladou dívku. | Video: Janni Vorlíček

Například Viktorka Marksová sice v kauze údajného napadení stojí na straně vyhazovače, ale podnik se jí nelíbí. „Po dlouhý době jsem zavítala do Ústí a dlouho už jsem neviděla tolik zfetovanejch děcek na jednom místě. Frkali si to na záchodě, když jsem si prohlížela svoje vrásky v zrcadle. Takže buď jsem fakt už stará a je to úplně normální, nebo je ten váš rokáč poměrně narkodíra,“ kritizovala.

Přidal se i Michal, který do podniku v novém zavítal nedávno. „Když mi bylo dvacet, stačilo nám pivo a tráva. Ale dnešní mladí už jsou očividně o kus dál a frčí na jiných věcech,“ vyjádřil se. Provozovatel baru Martin Nedvěd podobná obvinění odmítá jako neopodstatněná, více se však vyjadřovat nechtěl.

Starosta centrálního městského obvodu Tomáš Kirbs pak o ničem špatném spojeném s podnikem neví. „Podnik prošel rekonstrukcí a přemístil se do jiných prostor. Provoz neběží zase až tak dlouho a já zatím nevím o žádných stížnostech na něj a ani jsem zatím o ničem neslyšel,“ poznamenal.

Naopak městská policie už tu čest měla, ačkoli se nejednalo přímo o podnik, ale o jeho hosty. „Například minulou sobotu jsme řešili člověka, který močil na stěnu domu, což byl přestupek znečištění. Evidujeme pět případů rušení nočního klidu. Co se týče drog, tak víme, že v okolí podniku lidi kouří marihuanu, ale to je i jinde. My se snažíme hosty, kteří venku dělají nepořádek, zklidnit. Jakmile hlídka odejde, může ovšem nepořádek začít znova. Kamera je namířená do atria. Na podnik sice nemíří, ale v případě potřeby bychom sem mohli dát mobilní kameru,“ uvedl zástupce ředitele městské policie Jan Novotný s tím, že i na tuto lokalitu se vztahuje protialkoholní vyhláška, takže strážníci budou postihovat popíjení mimo interiéry restaurací a barů.

Mluvčí ústeckých policistů Veronika Hyšplerová pouze uvedla, že drogové problematice se věnuje odborný a vysoce kvalifikovaný tým. „Vyšetřování je podrobné a mnohdy trvá celé měsíce,“ dodala.

