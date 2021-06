Získáním 800 korun při přepadení trafiky v Novém Boru, byť s plastovou atrapou pistole, si mohl vykoledovat až desetiletý žalář. Senát Okresního soudu v České Lípě však ocenil, že se doznal, a ve středu 9. června mu vyměřil trest čtyř let ve věznici s ostrahou.

„Jde o učebnicový případ loupeže. Není rozhodné, jak jste zbraň držel, kam jste mířil ani to, že to byla atrapa, ta ostatně je v tak vyhrocené situaci snadno zaměnitelná. Za takový čin je nutné ukládat exemplární potrestání,“ řekla předsedkyně senátu Zuzana Bohatá Koldovská.

Zločin se odehrál tak, že si Hašl opatřil černou maketu pistole a v tmavém oblečení s kapucí na hlavě, s rouškou a vytaženým nákrčníkem vtrhl letos 10. dubna do trafiky na novoborské Husově ulici. Na 54letou prodavačku a zároveň majitelku obchůdku křičel: „Dejte peníze, dělej, dělej!“. Od šokované ženy získal čtyři bankovky po 200 korunách, poté utekl.

„Obžalovaný se už v přípravném řízen doznal, vzhledem k tomu navrhuji trest čtyř let nepodmíněně. Je nutné zároveň zohlednit, že tento zločin je vysoce společensky nebezpečný,“ řekl státní zástupce Tomáš Mery. Jak zdůraznil, prodavačka nemohla tušit, že měl v ruce maketu pistole. “

Policisté Hašla dopadli 20. dubna, poté putoval do vazby. „Mrzí mě to, byla to blbost a jsem rád, že se nikomu nic nestalo,“ sdělil Tomáš Hašl senátu. Potvrdil, že skutečnosti uvedené v obžalobě jsou nesporné, upřesnit žádal jen podobu zbraně. „Měl jsem tam jen atrapu, ne zbraň, byla to hračka. Chtěl bych opravit, že se nejednalo o krátkou střelnou zbraň, ale o maketu zbraně,“ reagoval.

Nešťastný exces

Jeho obhájce Václav Stehlík hovořil o tom, že si klient uvědomuje závažnost svého jednání i fakt, že skutková podstata loupeže byla naplněna i s dětskou hračkou, kterou nebylo možné způsobit žádnou škodu: „Obžalovaný se zcela doznal a škodu nahradil. Jeho přiznání bylo zásadní, dopaden byl jen souhrou náhod. Poškozené se omluvil krátce po vzetí do vazby. Tato skutečnost by měla být vzata v úvahu,“ apeloval Stehlík na senát, aby uložil trest na nejnižší možné hranici. „Šlo o nešťastný exces, protože musel řešit dlužné nájemné,“ upozornil. Jak poznamenal, obžalovaný je rozhodnut poskytnout přepadené ženě materiální satisfakci ve výši 10 tisíc korun. „Uhradil by ji, pokud bude mít možnost pracovat,“ dodal obhájce.

Právní zmocněnec poškozené Svatopluk Čech žádal soud, aby obžalovanému uložil také povinnost zaplatit ženě 50 tisíc korun jako nemajetkovou újmu. „Zhoršila se kvalita jejího života, od přepadení se obává cizích lidí nebo těch, co chodí s kapucí. Bývala veselý člověk, teď je vystrašená,“ argumentoval zmocněnec. Soud v rozsudku přiznal obchodnici jen sumu 10 tisíc korun, kterou už ve svém návrhu zmínil advokát obžalovaného, a se zbytkem ji odkázal na civilní řízení.