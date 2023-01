Jednatřicetiletá rozvedená žena pocházela z Přerovska. Na sídlišti měla žít v minulosti.

Svědci o tragédii v Krkonoších: Na ten pohled nejde zapomenout, říká záchranář

„Strašná tragédie. Na to nejde zapomenout. Paní tady nebydlela. Nebyla snad ani z Olomouce. Dostala se do domu a na balkon. Ženu a holčičku našli ležet na bočním schodišti. To už tady není. V rámci stavebních úprav bylo odstraněno,“ vzpomněl na třináct let starý mrazivý případ zhruba pětašedesátník, který žije ve třináctipatrovém domě.

Spekulovalo se, že za tragédií v Olomouci byly partnerské neshody. Podle informací deníku Právo měl v případu z Krkonoš probíhat spor o dítě, který projednával Okresní soud Praha-západ. Pokud vyšetřování případu potvrdí, že vraždu dítěte spáchala žena, policie případ odloží, protože nelze stíhat osobu zemřelou.

Obtížná prevence

Co může matku přivést k tak strašnému činu, že byla schopná zabít vlastní dítě a následně sebe? Je možné tragédii zabránit? Podle odborníků je prevence v takovém případě velmi těžká. Motivy a osobnosti pachatelů jsou v každém příběhu zcela odlišné.

„Obecně se každému činu dá zabránit, pokud o něm budete vědět včas a budete k němu mít dostatek informací a možností. Nemusí být však vůbec rozpoznatelné předem, že něco směřuje k takovému činu,“ reagovala Hana Kučerová, ředitelka Psychiatrické léčebny Šternberk.

Tragédie z Krkonoš budí vzpomínky. Před 11 lety matka u Svitav zabila čtyři děti

Vraždy a následné sebevraždy jsou podle Kučerové velmi vzácným jevem. „Jedná se o zcela mimořádné a vzácné případy,“ potvrdila.

Pokud jde o sebevraždy jako takové, ani v těchto případech v regionu nezaznamenali za poslední dobu dramatický nárůst. „Za poslední měsíce nemáme nezvyklé množství pokusů o sebevraždu. Čeho ale v poslední době přibývá, a je to znepokojivé, je sebepoškozování,“ poukázala Hana Kučerová. „Zatímco dříve se problém týkal spíše mladších ročníků, v poslední době se plíží věkovými skupinami nahoru – do 30 let věku,“ doplnila ředitelka.