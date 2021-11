Majitel domu proto ihned kontaktoval hasiče a plynaře. Na místo se dostavili jako první místní dobrovolní hasiči, dvě minuty po jejich příjezdu na místo plyn explodoval. Výbuch na místě zabil jednoho hasiče, další zemřel pod troskami rozmetaného domu.

Vyšetřováním okolností výbuchu a zda nedošlo ke spáchání nedbalostního trestného činu, se zabývá kroměřížské státní zastupitelství, případ není ještě uzavřen.

„Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Přípravné řízení se nachází ve stadiu prověřování, které je ze zákona neveřejné; bližší informace budou poskytnuty v dalším stadiu trestního řízení,“ uvedl dozorující státní zástupce Jiří Láníček.

Pokud by byla v tomto případě někomu prokázána vina, hrozí mu trest odnětí svobody v trvání 2-8 let nebo peněžitý trest. Podle státního zástupce Láníčka však ve věci doposud nedošlo k zahájení trestního stíhání žádné osoby. Jak zastupitelství ve věci dále postupuje, ani jak dlouho bude ještě prověřování případu trvat, však konkrétně nesdělil.

„Státní zastupitelství dozoruje činnost policejního orgánu, který prověřuje veškeré skutkové okolnosti k řádnému zjištění skutkového stavu, a to v souladu se zásadami oficiality a legality podle trestního řádu. Délku přípravného řízení nelze žádným způsobem předjímat,“ uvedl.

Krátce po neštěstí se mezi veřejností spekulovalo o tom, zda byla koryčanská jednotka předurčena k zásahu u úniku plynu. Jedná se se však o jednotku se zařazením JPO II., proto koryčanští hasiči jsou kompetentní k takovému zásahu, podle obecných pravidel HZS ČR.

„Jednotka vyjela v souladu s poplachovým plánem Zlínského kraje. Prvotní činnosti měly spočívat především v evakuaci ohrožených osob a vymezení bezpečného perimetru v okolí události. Zda došlo při zásahu k pochybení, prověřuje odborná skupina HZS ČR, která vždy zkoumá postupy u mimořádných událostí, u případů, které se vymykají běžné praxi. Skupina prochází vždy krok za krokem daný případ, vyvozuje z nich poučení a závěry, které by nám mohli pomoci u podobných událostí v budoucnu. V případě výbuchu plynu v rodinném domě v Koryčanech závěry zatím nejsou stanoveny, proto nemohu komentovat, zda k pochybení došlo či nikoli,“ uvedl na dotaz Deníku Rudolf Kramář, vedoucí odboru komunikace Generálního ředitelství HZS ČR.

„Hasiči musí obecně pomoci v jakékoliv situaci, proto tam ti kluci jeli. Je vždy na rozhodnutí velitele zásahu, jak budou hasiči na místě jednat, má na to často doslova jen zlomky vteřin, co jednotka u zásahu udělá, aby pomohla lidem, zachránila lidské životy. A u hasičů to platí dvojnásob,“ míní Rudolf Kramář.

"Dobrovolní hasiči z Koryčan určitě dělali to nejlepší co mohli, o to víc nás všechny tato tragická událost zasáhla." dodal.