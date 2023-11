Podle prvních výsledků vyšetřování svoji ženu naložil do auta a poté ho úmyslně navedl do stromů. „Policisté zahájili trestní řízení pro zvlášť závažný zločin vražda a přečin poškození cizí věci. Jelikož nelze stíhat osobu zemřelou, bude případ po prošetření pravděpodobně odložen,“ připomíná mluvčí.

Zkušený psycholog Jan Lašek tvrdí, že u obdobných případů, kdy dojde k sebevraždě a přijde o život víc lidí, se velmi těžko hledají racionální důvody.

„Pro člověka, který se do takové věci pustí, je většinou situace taková, že nenachází jiná řešení a má pocit, že tím, že skončí jedna věc, tak skončí vše a považuje to za nejlepší řešení,“ myslí si Jan Lašek. „Těžko v tom můžeme ze své pozice vidět racionální důvody, které pro ty, kteří to páchají, jsou naprosto zásadní. A většinou se to týká dramatického rozpadu vztahu,“ dodává.

Co přesně stálo za tragédií na Hradecku, nyní zjišťuje policie.