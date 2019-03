Jeho řidič byl po nehodě těžce zraněný a má trvalé následky. Jeho kolega nehodu nepřežil.

Událostí se policisté zabývali více než půl roku.

„Z rozsáhlého šetření doplněného o znalecké posudky z odvětví soudního lékařství a silniční dopravy vyplynulo, že za tragickou nehodou stála nepřiměřená rychlost jízdy řidiče hasičské cisterny,“ sdělila policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

„Po důkladném vyhodnocení veškerých okolností dopravní nehody a na základě znaleckých posudků obvinili kriminalisté v těchto dnech řidiče cisterny ze spáchání trestných činů usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti,“ dodala policejní mluvčí. Řidiči v případě odsouzení hrozí až šestileté vězení.

Smyk na mokré silnici

Nehoda se stala loni 24. srpna okolo šesté hodiny večer na silnici první třídy v mírné zatáčce u odbočky na Květín. Na mokré vozovce hasičský vůz dostal smyk a přejel do protisměru, kde se bočně střetl s protijedoucím osobním autem Volkswagen Polo. Následně sjel do příkopu, kde narazil do vzrostlého topolu.

Jiří Rýznar, který byl velitelem zásahu a seděl na místě spolujezdce, zemřel na místě. In memoriam byl vyznamenán medailí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

Řidič vozu utrpěl vážná zranění a o život bojoval v olomoucké fakultní nemocnici. Vzhledem k povaze zranění se již k původní profesi nemůže vrátit. Hmotná škoda při nehodě přesáhla čtyři a půl milionu korun.

Řidič podstoupil několik operací

Těžce zraněný řidič cisterny byl po havárii převezen do Fakultní nemocnice Olomouc. Byl v péči specialistů na traumatologické klinice a pobyl na oddělení rehabilitace. Záchranář v nemocnici podstoupil několik operací.

„Už by jej neměl čekat žádný další výkon,“ sdělil mluvčí nemocnice Adam Fritscher. Naposledy byl v lednu na oddělení rehabilitace v rámci rekondičních procedur.

Po nehodě vyhlásila Základní odborová organizace hasičů v Šumperku dvě veřejné sbírky na pomoc oběma rodinám mrtvého a těžce zraněného.

„Sbírky byly vyhlášeny na tři měsíce. Celkem se v nich vybralo téměř dva a půl milionu korun, zhruba stejné částky poputují k oběma rodinám hasičů,“ sdělila loni v prosinci mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Vladimíra Hacsiková.