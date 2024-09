V tělocvičně, v autě, po hotelích, při závodech i na soustředění. Tam všude docházelo k šokujícímu zneužívání dětí trenérem bojových sportů z Teplicka. Na chlapce urputně naléhal, odměňoval je klíči od tělocvičny i aut, kupoval jim večeře. To se dělo skoro deset let, provalilo se to až loni a dnes došlo k rychlému procesu s obviněným.

Třiačtyřicetiletého muže z Teplicka přivedli z vazební věznice ke krajskému soudu v Ústí nad Labem v úterý 3. září. „Zneužíval nízkého věku svěřených dospívajících chlapců, navazoval s nimi nestandardní vztahy,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Simona Konopáčová a muži navrhla 9,5 roku vězení a ambulantní sexuologickou ochrannou léčbu.

Rodiče požadují milionové částky za utrpěnou újmu. Podle znalců chlapci trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Muž je nutil k sexu s ním, ale i s jinými svěřenci, případně s jejich přítelkyněmi. Podvolili se a dlouho o tom mlčeli kvůli výhodám i kvůli fyzické převaze muže a obavě o sportovní kariéru.

Muž, který je podle znalců psychosexuálně nezralý, dnes u soudu prohlásil vinu. „Je mi to hodně líto, kdyby šel vrátit čas…,“ řekl a omluvil se poškozeným. Rozsudek se očekává ještě dnes.