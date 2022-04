„Poškozená mu věřila a měla obavu, že pokud by nerespektovala jeho tréninkový a rehabilitační plán, nechtěl by ji trénovat a ona by neměla příležitost být v reprezentaci,“ uvedla státní zástupkyně Michaela Hartmanová

Obviněný Seznam Zprávám řekl, že se stíháním nesouhlasí. Za pohlavní zneužití dítěte mladšího patnácti let mu státní zástupkyně navrhla trest 2 až 2,5 roku vězení s dvou až tříletou podmínkou a zákaz trénování mládeže po dobu dvou až tří let.

Z policejního vyšetřování ale vyplývá, že poškozená dívka nebyla jedinou, která byla účastna nevhodného chování ze strany trenéra.

„Často vyhrožoval, že nás z reprezentace vyloučí a do toho měl hloupé řeči a sexuálně laděné narážky,“ vzpomínala pro Seznam Zprávy na svou ranou hráčskou etapu další nyní již dospělá žena.

Po jiné z žen, které pro server vypověděly, měl Michal L. chtít videa ve spodním prádle a popsala také jedno ze sportovních soustředění.

„Řekl, že klub má málo peněz, a tak objednal jeden apartmán pro všechny. Když jsem se vrátila z tréninku, všimla jsem si, že dvě původně oddělené postele jsou najednou přistrčené k sobě. Spali jsme vedle sebe a dotýkal se mých nohou přes pyžamo. Neměla jsem sílu mu odporovat, všichni jsme se ho bály,“ svěřila se redakci Seznam Zpráv stolní tenistka.

U soudu, který dnes s obžalovaným začal, však Martin L. veškerou vinu popírá. Jedná se podle něj o mstu. Další líčení bude pokračovat v červnu.