Znásilnění mu nakonec nebylo prokázáno, místo něj se zodpovídal z přečinu vydírání. Soud mu vyměřil trest odnětí svobody na dva roky s odkladem na tři léta a peněžitou pokutu 30 000 korun. Poškozenou je bývalá přítelkyně obžalovaného J.C. (27) z Vodňanska, která na J.Š. podala na konci roku 2019 trestní oznámení.

Vyhrožování

J.Š. měl své přítelkyni vyhrožovat zveřejněním videa z jejich první soulože a vynucovat si tak trvání vztahu. Poté pak pokračoval v těchto snahách formou telefonických hovorů a zasíláním SMS zpráv. Některé z nich byly u soudu čteny jako důkaz.

Obžalovaný se snažil senát přesvědčit o tom, že chtěl pouze návrat svojí přítelkyně a o tom, že z jeho strany šlo především o snahu pomáhat jí v nesnadném životě. Její prosby, aby ji už nechal na pokoji, ignoroval a považoval její počínání za odplatu. „Kdybych dál platil, bylo by vše v pořádku. Já jí chtěl pomáhat a platit nájem ve Vodňanech, protože domů do Strpí nechtěla. Ale nechtěl jsem, aby si do bytu vodila cizí chlapy,“ řekl obžalovaný. Dále hovořil o kupování kreditů do telefonu, o které si J.C. psala, návštěvy kasina, nákupy a podobně. To nakonec přiznala i J.C. při hlavním líčení 7. září.

U soudu byl čten také psychiatrický a psychologický posudek poškozené. Z něj mimo jiné vyplývá, že J.C. má sníženou rozlišovací schopnost, je snadno ovlivnitelná, neustále vyžaduje povzbuzování a podobně. Nicméně její výpověď se od zjištěných a prokázaných skutečností příliš neliší.

Verdikt

Soudce Roman Šustr k rozsudku uvedl: „Obžalovanému nebylo sice prokázáno znásilnění, nicméně zneužíval její (poškozené – poz. autora), nerozhodnost a ochotu zavděčit se. A to i přesto, že věděl o jejích psychických problémech. Neměl právo se takto chovat. To, co předváděl, bylo sexuální predátorství. Zprávy, které poškozené zasílal, to potvrzují.“

Zúčastněné strany se k rozsudku nevyjádřily.