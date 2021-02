Nevinen. Trutnovský soud uzavřel 40 let starý případ disidenta Pavla Wonky

ČTK ČTK





Okresní soud v Trutnově uzavřel 40 let starý případ Pavla Wonky. Soud dospěl k závěru, že se nedopustil porušování domovní svobody, za což byl Wonka v roce 1981 odsouzen. Porušování domovní svobody se měl tehdy dopustit tím, že údajně násilím vnikl do bytu své tchyně. ČTK to sdělil advokát bratrů Wonkových Lubomír Müller. Trutnovský soud o tom rozhodl v úterý.

Okresní soud v Trutnově uzavřel 40 let starý případ Pavla Wonky. Soud dospěl k závěru, že se nedopustil porušování domovní svobody, za což byl Wonka v roce 1981 odsouzen. | Foto: Deník/Jan Braun