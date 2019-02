/FOTO/ Trest odnětí svobody nepodmíněně. Tak zněl ve čtvrtek dopoledne verdikt při hlavním líčení v děčínském okresním soudu nad Ondrejem Hovánem, který loni v únoru brutálně týral svého psa Ronnyho.

Jde o jeden z nejznámějších případů brutálního týrání zvířat u nás. „Zranění způsobila na zdraví psa trvalé následky v podobě ztráty vidění a potíží při příjmu potravy. Muž týral zvíře zvlášť surovým a trýznivým způsobem, čímž spáchal přečin týrání zvířete,“ zdůvodnila soudkyně Vladimíra Kodatová.

Obžalovaný zvířeti způsobil mnohočetná tržná poranění, podlitiny, otevřenou zlomeninu čelisti a poškodil mu oko. Do psa podle obžaloby bodal nožem, a to tak, že mu téměř odřízl ucho. Napadl jej i kovovou nohou od stolu a téměř jej ubil. Zkrvaveného psa pak odtáhl do koupelny za ocas a šel spát. Ani druhý den mu neposkytl pomoc a odešel do práce.

Tak vypadal zbitý pes Ronny:

Hován své chování odůvodnil tak, že ho pes naprosto bezdůvodně napadl, když spal, a tak se pouze bránil. Pomoc mu prý neposkytl, protože z toho byl, podle svých slov, „úplně vyřízený“. Přiznal ale, že psa týral i v minulosti. Za to, že mu ještě jako štěně rozkousal boty, ho bil pěstí.

Soud bral mimo jiné v potaz, jak se trýznitel zachoval po činu. „Nechal psa několik dní bez pomoci, nevyhledal žádné ošetření a neučinil nic, čím by mohl odvrátit utrpení toho zvířete. Je jenom otázkou, co by se se psem stalo, kdyby se osoby, které zasáhly po tom činu, nedostavily na místo,“ zdůvodnila soudkyně výši trestu.

Zvíře zachránil přivolaný strážník

Bolestné kvílení bezbranného tvora totiž slýchávali sousedé. Na dveře násilníka bouchali, policii ale nezavolali. Jeden ze svědků pak kontaktoval děčínského strážníka Václava Němečka s podezřením na týrání. Ten nakonec psa zachránil přímo z bytu a kontaktoval děčínský útulek.

Hlavní líčení s Ondrejem Hovánem mělo původně proběhnout už v říjnu loňského roku. Na to se ale nedostavil a nepřišel ani na odročené prosincové soudní jednání. „Měl jsem strach o své zdraví. Policii jsem ale pak sám kontaktoval,“ hájil se Hován. Posléze putoval do vazby, na hlavní líčení ve čtvrtek 31. ledna jej doprovodila eskorta.

Státní zástupkyně pro Hována navrhovala podmíněný trest. Polehčující okolností podle ní bylo doznání obžalovaného. Soud Hována trestal už v minulosti pro majetkovou trestnou činnost, tu ale jako přitěžující okolnost státní zástupkyně nepovažovala vzhledem k tomu, že s týráním zvířat nijak nesouvisí.

„Navrhuji proto, aby mu byl uložen trest podmíněný ve výměře nejméně deseti měsíců a zkušební doba stanovena v délce alespoň 24 měsíců. Dále s ohledem na skutečnost, že jeho jednáním vznikla škoda, a to v podobě nákladů, které byly vynaloženy na léčbu psa, navrhuji, aby byl uložen peněžitý trest ve výměře 25 tisíc korun. A v případě neuhrazení, aby byl uložen náhradní trest odnětí svobody v délce pět měsíců,“ řekla státní zástupkyně Tereza Panáčková.

Okresní soud se ale nakonec rozhodl pro trest tvrdší. Proti rozsudku se Ondrej Hován na místě odvolal. Jaký bude jeho další osud, rozhodne krajský soud v Ústí.