Pár se podle výpovědi ženy seznámil zhruba před deseti lety v Tunisku, kde byla Jitka H. na dovolené spolu s kolegou z práce. Komunikovali spolu dlouho na sociálních sítích a přes skype, kdy se domlouvali velmi složitě, neboť ona ještě tehdy neuměla anglicky a on česky. Ale vše překonali, po několika letech se vzali v Tunisku, začali spolu žít v Čechách a před čtyřmi lety se jim narodil syn. Tím ale idylka končí.

SPORY PRO PENÍZE

Problémy podle Jitky H. začaly, když Mohamed H. ztratil práci v Čechách. Sice měl ještě příjmy z Tuniska, ale když ona byla na mateřské, měli hlouběji do kapsy. Splácí totiž ještě hypotéku na byt a splátky za poměrně drahý mercedes. A tehdy začalo přibývat hádek.

„On chodí do hospod, utrácí, dokonce si půjčuje. Sliboval, že nastoupí do práce, ale nenastoupil. Někdy nám musela dokonce finančně pomoci moje sestra. Hádky končily tím, že byl agresivní, do všeho mlátil, rozbíjel věci. Šťouchal do mě, házel po mě pantofel, několikrát mě udeřil,“ uvedla mladá žena s tím, že vše vyvrcholilo vloni v červnu, kdy s ní udeřil o zeď a pak ji začal škrtit. Ona se zachránila útěkem. Telefonovala pak sestře, jež zalarmovala policisty, kteří Afričana vykázali na deset dní z domu. Dnes už spolu ale zase bydlí, Jitka H. dokonce vzala zpět žádost o rozvod, kterou podala. Teď toho podle svých slov lituje, neboť situace se podle ní zase zhoršila.

Cizinec vinu popírá. „Obvinění se nezakládá na pravdě. Přece by se mnou nezůstávala, kdyby byla týrána. Jediná věc, kterou jsem jí způsobil, byla tehdy v červnu. Udělala mi scénu v restauraci, kde jsem byl se synkem, a doma jsme se pohádali. Řekla, ať vypadnu z bytu a poškrábala mě na ruce. Já ji odstrčil, ona se udeřila o zeď,“ řekl Mohamed H. Dodal, že důvodem, proč žena tvrdí, že ji týral, je podle něj to, že chce od něj získat co nejvíce peněz, má totiž neúměrné nároky. To ale Jitka H, odmítla. „Se ženou spolu žijeme, ale spíš jako sousedé, už k ní nemám důvěru,“ prohlásil cizinec.

Líčení bude pokračovat v únoru slyšením dalších svědků, Tunisanovi hrozí až čtyři roky vězení.