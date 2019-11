„První ovce se tu objevily vloni na jaře, někdo nám v lese u poštovní schránky vyhodil tři mrtvá zvířata v igelitových pytlích. Zvěř to pak roztahala po celém lese, dokonce až na silnici. Vnitřnosti, houně, kosti… Letos na jaře se o kousek dál směrem na Běšiny objevily u potoka další tři mrtvé ovce, k tomu tam někdo vyhodil čtyři pneumatiky z auta,“ řekl Deníku Ofner a dodal, že teď se objevil další případ, kdy do příkopu na kraji lesa někdo vyhodil dospělou ovci.

„Bojíme se, že to k nám přiláká divoká prasata, která mohou někoho napadnout, a také, že se tu roznese nějaká infekce, vždyť nikdo neví, na co ty ovce uhynuly. Bydlíme tu nejen my, ale chodí tu hodně turistů včetně rodin s dětmi, jezdí se tu cyklistický závod Král Šumavy,“ doplnila Ofnerová s tím, že spolu s manželem chápou, že kafilerie, kde by správně zvířata měla skončit, je hrozně drahá a dotyčný hospodář za ni nechce utrácet peníze.

„Takže bychom pochopili, kdyby ovce zakopal někde na svém pozemku. Nemůže to ale řešit tím, že ta zvířata jen tak pohodí v lese, navíc kousek od rodinného domu,“ dodala žena, podle níž s manželem zvažují zřízení fotopastí v inkriminovaném místě.

Pachatel zůstává neznámý

Po poslední mrtvé ovci již došla Ofnerovým trpělivost a obrátili se s žádostí o pomoc na běšinskou radnici i na policii. „Již jsem řekla hajnému, aby pozůstatky mrtvých zvířat zlikvidoval. Budeme také apelovat na občany, dáme to do obecního zpravodaje a bude to i tématem prosincového zastupitelstva,“ uvedla starostka Běšin Pavlína Langmayerová.

Dana Ladmanová z klatovské policie potvrdila, že policie případ šetří, pachatele se ale zatím vypátrat nepodařilo. Pokud by se tak stalo, hrozila by mu nejspíše jen pokuta, neboť vše nasvědčuje tomu, že se dopustil přestupku, který bude postoupen příslušnému správnímu orgánu.