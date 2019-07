Z mysliveckého posedu v lesním porostu na katastru Nové Hradečné toho po explozi trhaviny moc nezbylo. Neznámý pachatel tam výbušninu umístil a odpálil během uplynulého prodlouženého víkendu. Výbuch kazatelnu zcela zdemoloval.

„Střecha a stěny byly rozmeteny v okruhu patnácti metrů. Na místo vyjela také pyrotechnická služba,“ řekl policejní mluvčí Libor Hejtman.

Policisté odebrali stopy, které budou vyhodnocovat. Případ zatím vyšetřují jako přečin poškození cizí věci. Pokud dopadnou pachatele, hrozí mu až rok vězení.

Nejde nám o škoda, ale o zdraví

Myslivecké sdružení Bradlo Troubelice, kterému kazatelna patřila, vyčíslilo újmu na 15 tisíc korun.

Více než škodu na zničené dřevěné stavbě však teď jeho členové řeší bezpečnost. Posed totiž nevyužívali jen dospělí nimrodi a kolemjdoucí turisté, ale pravidelně také děti z kroužku malých myslivců. Jeho vedoucí doprovázejí školáky starší šesti let na pozorování zvěře a seznamují je s tím, jak se zvěř v přírodě chová.

„Vůbec nám nejde o hmotnou škodu, ale o zdraví a životy těch nejmenších. Kde teď vezmu jistotu, že se jim něco nestane? Kousek od posedu je značená turistická trasa na Bradlo. Les je plný turistů, na posed si mohl sednout kdokoliv, protože byl volně přístupný,“ poukázal hospodář mysliveckého sdružení Bradlo Troubelice Jaroslav Kunert.

Opakované útoky

Zarážející přitom je, že se jedná o opakovaný útok na majetek troubelických nimrodů. Během posledních osmi let je to již čtvrtý případ, pachatele však zatím policisté nezjistili.

„Třikrát explodoval posed a jednou dokonce sklad krmiva pro zvěř. Pokaždé to bylo způsobeno výbušninou. Navíc to teď nebyla jen tak nějaká volně dostupná látka. Prý šlo o něco podobného semtexu. To už není žádná legrace, jde o život,“ míní myslivecký hospodář.

Nemocný a labilní člověk

Trosky z posedu se našly až ve vzdálenosti 20 metrů, dřevo z něj je na odpis.

„Desky o síle tří centimetrů jsou po explozi roztrhané doslova na třísky. V silných deseticentimetrových hranolech použitých na podlahu je díra široká půl metru. Zaráží nás rostoucí razance výbuchů. Musí to dělat nějaký nemocný a labilní člověk. Tentokrát jsme ránu neslyšeli, ale minule to odpálil v osm hodin ráno,“ vzpomněl Jaroslav Kunert.

S útoky vandalů na dřevěné kazatelny a posedy se členové Okresního mysliveckého spolku v Olomouci čas od času setkávají. Před několika lety v regionu řádil také žhář.

„V Křelově, kde jsem členem sdružení, nám tehdy kazatelnu někdo podpálil. Bylo to na okraji remízku a hrozilo, že shoří les. Museli tam tehdy kromě policie zasahovat také hasiči,“ popsal předseda spolku Jan Nastoupil.

Ještě před stavbou každého posedu si přitom myslivecká sdružení zajišťují souhlas vlastníka pozemku.

„Tyto stavby slouží v první řadě k pozorování a pravidelnému sčítání zvěře, což si vandalové zřejmě vůbec neuvědomují. Rozhodně nejsou prioritně určeny jen k lovu, jak si mohou vandalové mylně myslet,“ upozornil předseda mysliveckého spolku.