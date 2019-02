Podle policie řidič dodávky dostal ze zatím neznámých příčin smyk a přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím osobním vozem.

U nehody zasahovali rakovničtí hasiči. "Hasiči neprodleně zahájili záchranné práce u nejvážněji zraněného řidiče osobního automobilu, který zůstal po nehodě zaklíněný ve voze. Šlo o komplikované vyproštění, při kterém hasiči úzce spolupracovali s posádkami ZZS. Pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení odstřihli levé přední i zadní dveře a středový sloupek. Po uvolnění zaklíněných nohou byl řidič předán do péče záchranné služby. Následně byl pacient přepraven do vrtulníku k transportu do jedné z pražských nemocnic," uvedl mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel.

Další tři zraněné dopravily do nemocnic sanitky.

Hasiči současně provedli protipožární opatření a sorbentem zasypali větší únik provozních kapalin.

Silnice byla několik hodin uzavřena. Okolnosti nehod vyšetřuje policie.