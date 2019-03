"Ženu se středně těžkým zraněním transportoval vrtulník do nemocnice v brněnských Bohunicích. Další dva dospělí lidé se zranili lehce, odvezly je sanitky do Brna. Lehce se zranilo i dítě, které jsme odvezli do dětské nemocnice," informovala mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.