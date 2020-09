Prohlídka všech místností poté, co dorazily hasičské jednotky, naštěstí ukázala, že tyto obavy byly zbytečné, uvedla v úterý mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. „Nalezeny však byly dvě desetikilogramové propanbutanové lahve, které hasiči vynesli a ochlazovali,“ připomněla.

Hned po oznámení událostí operační důstojník Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje vyslal na místo profesionály z Říčan a dvě jednotky dobrovolných hasičů. Záhy však bylo zřejmé, že stačit to nebude. „Říčanský velitel čety, který dojel na místo jako první, potvrdil, že budova je celá v plamenech, a vyžádal si ještě další jednotky s cisternami,“ připomněla Fliegerová, jak to přišlo, že byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči zasahující v dýchací technice se pak snažili zkrotit plameny třemi vodními proudy C a jedním vysokotlakem. Pomohli i energetici, kteří objekt odpojili od elektřiny. Dostat plameny pod kontrolu se podařilo kolem páté hodiny. Starosta obce pomohl se zajištěním pití pro zasahující hasiče.

Na náročný zásah navázalo odvětrávání objektu pomocí tří přetlakových ventilací – a také práce na střeše za pomocí tří nastavovacích žebříků, aby se podařilo odhalit všechna skrytá ohniska hoření. Nad ránem hasiči předali objekt majiteli; místní dobrovolná jednotka však zůstala na místě až do úterního podvečera – na 12hodinovou dohlídku. V úterý dopoledne se pak na místě objevili vyšetřovatelé – včetně expertů z Technického ústavu požární ochrany Praha. Povolán byl také policejní kynolog se psem vycvičeným k vyhledávání stop po hořlavinách.

Jednotky hasičů zasahující v Tehově:



- Jednotka profesionálních hasičů: Říčany

- Jednotky sborů dobrovolných hasičů: Mukařov, Tehov; následně pak ještě Babice, Mnichovice, Říčany, Tehovec, Všestary a Žernovka

- Záloha za profesionální stanici HZS Středočeského kraje v Říčanech: SDH Říčany



Zdroj: HZS Středočeského kraje