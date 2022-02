Muž s vysokoškolským titulem, který je autorem několik knih, byl poprvé za zneužívání děvčat odsouzen v roce 1994. Tehdy jako trenér atletického oddílu si pod záminkou vyhodnocení testů pozval dvě mladičké sportovkyně. Přiměl je, aby se svlékly do naha, a nutil je, aby se navzájem bily různými předměty, pak je sám bil a jednu přitom držel za přirození. Později totéž zopakoval s další svěřenkyní. Dostal za to podmínku, dvouletý zákaz činnosti a musel se podrobit ambulantnímu sexuologickému léčení.

Dítě trpělo hlady a žízní. Jeho matka vyvázla s podmínkou

V roce 2002 byl odsouzen za to, že coby majitel agentury kontaktoval zájemkyně o modeling. Zval je k sobě, fotil je, nutil je psát erotické diktáty a pak je trestal za chyby. Naprostou většinu z deseti poškozených přiměl svléci se do naha a pak je bil. Nepomohlo, že některé křičely a prosily ho, ať je nechá.

I tentokrát vyvázl s podmínkou, ale už se musel podrobit ústavnímu sexuologickému léčení (později se přeměnilo a ambulantní) a zákaz práce s dívkami mladšími 18 let, ať již jako pedagog, trenér či organizátor čehokoli, dostal na 10 let.

Doučování se zvrhlo

Před několika lety se Václav V. stal asistentem pedagoga v základní škole v obci nedaleko Plzně a v roce 2019 tam povýšil na třídního učitele. A právě jedna z jeho žaček, tehdy čtrnáctiletá, se měla v roce 2020 stát jeho obětí. Protože byl lockdown a škola byla zavřená, jezdila dívka se souhlasem své matky k pedagogovi domů na doučování, které jí nabídl. Ze začátku vše bylo v pořádku, ale pak jí jednou učitel řekl, že ji musí potrestat za špatné odpovědi. Přiměl ji svléct kalhoty i spodní prádlo a a bil ji přes zadek rukou.

„Při další návštěvě se to opakovalo. Pomohl mi se svléci a bil mě nejprve proutkem a pak rukou přes holý zadek,“ popsala dívka. Dodala, že pak k Václavovi V. přestala jezdit, po čase ale doučování obnovila, čehož pedagog využil k tomu, že ji osahával na prsou a pak jí dal ruku do kalhotek, ale to se mu vyškubla. Vše si dlouho nechávala pro sebe, promluvila až později.

VIDEO: Agresor kopl do muže na eskalátorech, napadal také ostatní lidi

Obžalovaný nezapíral. „Cítím se být vinen. Některé detaily se liší, ale skutková podstata odpovídá,“ řekl Václav V., který je ženatý a má syna. Ve škole už neučí. Se státním zástupcem uzavřel dohodu o vině a trestu, na jejímž základě by měl dostat trest 32 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu 3,5 roku, zákaz práce s dívkami mladšími 18 let na osm roků a absolvovat ambulantní sexuologické léčení.

Soud ale zatím dohodu neschválil, nejprve chce vyslechnout soudní znalkyni z oboru sexuologie, aby mohl posoudit, zda není nutná ústavní léčba.