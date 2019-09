Podle ředitele školy byl důvodem mimořádných událostí zdravotní stav učitelky angličtiny, která do školy letos v pondělí nově nastoupila.

„Dopoledne byl paní učitelce angličtiny zrušen pracovní poměr na základě neprofesionálního chování. Ta následně celou situaci psychicky neunesla a nastal u ní zdravotní kolaps,“ uvedl v prohlášení.

V Dolní Cerekvi se spekuluje o tom, že celá situace byla podstatně závažnější. Podle jednoho z místních občanů mohlo být důvodem výpovědi i to, že učitelka měla být pod vlivem drog a byla hrubá na žáky. Jiná zaměstnankyně školy se pak odmítla k případu vyjádřit s tím, že by to bylo nefér.