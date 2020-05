Na facebooku, kde ČSOP Vlašim informaci o tom, že u obchodního domu údržbáři shazovali hnízda jiřiček i s mláďaty, reagovala veřejnost velice podrážděně a příspěvek měl za krátkou dobu přes tři tisíce návštěvníků. Podle svědků mohlo být zničeno kolem deseti hnízd, po nichž zbyly na fasádě stopy.

Pracovníci údržby pak situaci vysvětlovali na místě ředitelce paraZOO Vlašim Aleně Konvalinové. "Říkali, že měl být problém s hygienou, protože hnízda byla nad nákupními vozíky. Já osobně mám největší problém s tím, že mi nebyli ochotní sdělit, kde mláďata jsou. Jiřičky jich můžou mít spoustu, ani nevíme, v jakém stupni vývoje byla. Pracovníci společnosti nám tvrdili, že když řeknou, že tam byla mláďata, ukážou nám to a my je uvidíme, tak z toho budou mít větší problém. Nemohli pochopit, že ten problém už mají,“ uvedla Alena Konvalinová.

K incidentu, který se odehrál po poledni, se nakonec v půl sedmé odpoledne vyjádřil také řetězec Albert: "Velice se za tuto situaci omlouváme, a to jak za naší firmu, tak za dodavatele, který prováděl úklid okolí prodejny. Jak na naší straně, tak na straně dodavatele vyvodíme pracovněprávní důsledky pro odpovědné zaměstnance. Jedná se o zcela nepřijatelné jednání, které je v přímém rozporu s firemními hodnotami. Omlouváme se," stojí na obchodníkově fb.

Ani tím však případ stržených hnízd volně žijících ptáků, která jsou pod ochranou zákona, nekončí a dořeší ho Odbor životního prostředí Městského úřadu Vlašim. Díky včasné reakci zákazníků pracovníci ČSOP stihli zabránit zničení dalších hnízd.

"Prosím, mějte oči otevřené a kontaktujete Policii ČR, jedná se o trestný čin. Zvířata v nouzi nám hlaste na pohotovostní telefon 777 800 460, ať společně zabráníme obdobným barbarským činům," stojí v závěru zprávy na fb ochránců přírody.

Incident nenechal chladným ani vlašimského starostu Luďka Jeništu. "Je pravda, že stěhovaví ptáci někdy hnízdí na místech, která nejsou v souladu s působením člověka. Dobře to znám z dětství z naší vesnice, kde jiřičky hnízdily pod podbitými krovy a vlaštovky na prknech u stropů chlévů. Ani v té době, kdy se žádná ochrana těchto lidských společníků neřešila, nikoho ani ve snu nenapadlo bránit jim v jejich životním cyklu. Vždy se našlo řešení - prkno pod hnízdy, stále otevřené okno do chléva či stáje a pocit sice obyčejný a všední, ale přesto pocit radosti z přítomnosti těchto úžasných leteckých akrobatů. Nechce se věřit, že dnes může dojít k události, která se stala dnes u Alberta. Násobně smutnější, že v době vyvádění mláďat. Ani se mi to nechce komentovat. Snad jen vyjádřit smutek nad zbytečně uhynulými ptáčaty, ale ještě mnohem více údiv a vztek nad nepochopitelným jednáním lidí, jejich bezohlednosti, lhostejnosti a neúctě k živé přírodě. Nechť jednají orgány, kterým řešení události přísluší a trestají podle zákona. Ne, nejde o kriminální čin, dějí se horší věci a ptactvo daného druhu jistě tento zásah přežije, přesto určitá pachuť z absence potřebné lidskosti zůstane. Doufejme, že nám poskytne poučení a trochu výchovy těm, kterým chybí!" uvedl na webu města starosta Luděk Jeništa.