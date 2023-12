Čtyřiatřicetiletý muž napadl v neobydlené, osamoceně stojící budově na Uherskobrodsku svého kamaráda. Ten po několika úderech do hlavy zemřel. Agresora z Olomoucka obvinili ve středu 13. prosince kriminalisté ze zvlášť závažného zločinu vraždy.

K násilnému činu mělo dojít o víkendu v neobydlené osamoceně stojící budově na Uherskobrodsku.

„Obviněný tam v jedné z místností tupými údery do hlavy usmrtil svého o deset let staršího kamaráda. Napadení údajně předcházely dřívější neshody. Oznámení o hrůzném činu jsme přijali na lince tísňového volání v úterý ve večerních hodinách. Ještě ten den jsme agresora zadrželi,“ uvedla policejní mluvčí Zlínského kraje Simina Kyšnerová.

Dotyčnému podle jejích slov nyní hrozí za vraždu až dvacet let vězení nebo výjimečný trest.

„Ve čtvrtek 14. prosince kriminalisté podají státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby obviněného.

Podle informací Deníku by měli být útočníkem i napadeným muži ze sociální skupiny bezdomovců. Vzhledem k tomu, že je případ i nadále v šetření, nechtějí k němu policisté podávat žádné bližší informace.

Ve Zlínském kraji jde letos o osmou vraždu.

K té předchozí došlo v noci z pondělí na úterý 7. listopadu na dvoře rodinného domu ve Valašském Meziříčí. Dvaatřicetiletý muž pod vlivem alkoholu tam po předchozí hádce fyzicky napadl svou o rok mladší podnapilou přítelkyni.

Několikrát ji razantně udeřil pěstí do hlavy a obličeje. Žena při útoku upadla na zem a uhodila se do hlavy. Agresor pak vážně zraněnou přítelkyni odtáhl do obytné zahradní chatky, kde ji ponechal. Ráno ji nalezl mrtvou. Násilnou smrt potvrdila soudní pitva.