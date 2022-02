„Finanční prostředky budou využity na obnovu populací v revíru, ale zároveň jednáme o další dlouhodobé spolupráci. Ta bude zřejmě spočívat nejen v posilování rybích společenstev v řece, ale i dalších oblastech, jako je vzdělávání dětí a mládeže v environmentální oblasti, a v dalších aktivitách,“ nastínili severočeští rybáři.

Krok Mondi vítá i předseda místní organizace Českého rybářského svazu ve Štětí Martin Pokorný. „Postavilo se k tomu dobře a uznalo chybu. Není to jako na Bečvě,“ reagoval Pokorný s poznámkou na dodnes nedořešenou otravu řeky Bečvy, kde v září 2020 uhynuly desítky tun ryb.

Některé z kusů uhynulých ve Štětí se ale jen tak nahradit nepodaří. Týká se to například bezmála dvoumetrového trofejního sumce, u kterého rybáři odhadli stáří na 15 až 20 let. „Nové ryby do revíru v Labi poputují jednak podle zarybňovacího plánu, který sestavuje územní svaz na rok dopředu, jednak i nad plán, kdy se jejich počet navýší s ohledem na nastalý úhyn,“ poznamenal Pokorný s tím, že mezi novou rybí osádku budou patřit například kapři, sumci nebo líni.

Částku určí výsledky vyšetřování

Jaká bude výše částky, kterou Mondi Severočeský územní svaz podpoří, nechce žádná ze stran zatím specifikovat. Mluvčí Mondi Štětí Milena Hucanová Deníku řekla, že to není možné s ohledem na probíhající vyšetřování události.

„I nadále aktivně komunikujeme jak se Severočeským územním svazem Českého rybářského svazu, tak s orgány, které událost prošetřují. Se svazem jsme uzavřeli dohodu, jejíž součástí je i finanční podpora pro rozvoj druhové rozmanitosti populace ryb v Labi. Společně plánujeme i další spolupráci nejen v rámci péče o biodiverzitu a čistou řeku, ale také například v oblasti vzdělávání mládeže,“ sdělila Hucanová.

Rozsáhlý úhyn ryb zaznamenali štětští rybáři v sobotu 15. ledna u podnikové výpusti. V tu dobu se jich tam nacházelo větší množství, neboť teplejší vodu u ní využívají v tomto ročním období jako zimoviště. Na místě uhynulo odhadem asi 200 kilogramů velkých ryb a nespecifikované množství drobných, takzvaných bílých ryb.

Od počátku se případem kromě policie zabývá i Česká inspekce životního prostředí. Její mluvčí Jiří Ovečka uvedl, že šetření i nadále probíhá, a nelze proto sdělit závěry.