„Seděli na lavičce na Komenského náměstí u meteoaltánku, hlučeli a pokřikovali. Jeden z nich rozsypal odpadky z koše, který předtím ukopl v parku ze stojanu, další kopal do jiného odpadového koše poblíž a třetí hodil odhozený koš do altánu,“ popsala v úterý výjev, který sledovala obsluha městských kamer, Eva Smutná z městské policie.

Poté se mladíci vydali dolů Středním parkem a směrem k Dolní České, kde je zadržela hlídka strážníků. „Ještě před tím dva z mladíků převrhli v Dolní České kontejnery na tříděný odpad, na výzvu strážníků je pak vrátili nazpět,“ dodala Smutná.

Strážníci zjistili totožnost mladíků. „Mladí muži ve věku od 17 do 28 let měli všichni pozitivní dechovou zkoušku, nadýchali od 0,76 do 1,76 promile,“ konstatovala Smutná.

Ze svého počínání se všichni budou zodpovídat u přestupkové komise.