Říká se, že příležitost dělá zloděje. A tak tomu bylo i v případě trojice mužů, kteří neodolali pokušení vydělat si snadné peníze. Postiženou se stala firma Agrostroj z Pelhřimova vyrábějící zemědělskou techniku. Škodnou byl dnes už bývalý skladník Roman Koutník z Pelhřimova. Právě jeho někdy před dvěma lety napadlo, že se nic nestane, když si z firemního skladu pár strojů prodá na vlastní triko.

Ilustrační snímek. Sekání trávy. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

„Ptal jsem se v práci, co by se stalo, kdyby se něco z toho ztratilo, a bylo mi řečeno, že nic, protože je to všechno odepsané,“ vykládal minulý týden ve středu u soudu v Pelhřimově Koutník. Jestli to byla jen jeho obhajoba, nebo mu to skutečně někdo z expedice řekl, ví jen on sám. Skutečností je, že s plánem, který mu nedal spát, se svěřil řidiči kamionu Miloši Dvořákovi. Ten na kšeft kývl.