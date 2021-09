Cyklista začal tušit vyhrocení konfliktu, proto ještě zrychlil. Motorista ho ale po pár metrech dojel a v rychlosti přes 33 km/h přední částí auta úmyslně narazil do zadního kola cyklisty. Ten vyletěl z kola a dopadl na zem. Řidič poté podle cyklisty kolem něj lhostejně projel a odjel pryč.

Muž na kole dal řidiči jasným gestem najevo svou nevoli s jeho chováním. Cyklista poté zrychlil a snažil z místa ujet. Rozhodl se odbočit na cestu vedoucí k Cihelskému rybníku. Když se otočil, zjistil, že ho řidič osobního auta pronásleduje, přestože šlo o ulici, do níž mají motorová vozidla zákaz vjezdu.

Komorník u soudu ve Žďáru odmítl vypovídat. V závěrečné řeči uvedl, že se ho případ vlastně vůbec netýká, protože auto neřídil. Svědci ale jednoznačně auto poznali a potvrdili i to, že jeho řidič cyklistu srazil úmyslně. „Auto cyklistu pronásledovalo a pak do něj prostě narazilo a odjelo. Zraněný strašně křičel bolestí,“ uvedla jedna ze svědkyň.

U soudu ve Žďáru nad Sázavou za to dostal trest na tři roky s podmínkou na čtyři roky a zákaz řízení na čtyři roky. Kromě toho mu soud zabavil auto, které použil jako zbraň ke spáchání trestného činu. Komorník se proti tomu odvolal ke Krajskému soudu v Brně. „Odvolání obžalovaného bylo na začátku září zamítnuto,“ konstatovala mluvčí odvolacího soudu Klára Belkovová. Rozsudek je tak pravomocný.

Řidič začal intenzivně brzdit, na což cyklista musel zareagovat objetím auta, a přitom pravou rukou praštil do levého zpětného zrcátka u auta a poškodil ho. Komorník poté cyklistu pronásledoval, ve snaze se mu pomstít. A nakonec ho i srazil.

