Hrůza v Africe pracoval pro rakouskou cateringovou firmu jako kuchař. V době únosu, který se odehrál 6. března 2015, mu bylo padesát let. Rodina ani jeho zaměstnavatel o něm od té doby nemají žádné informace. „Stále doufám, že je naživu, ale trvá to už moc dlouho,“ svěřila se před časem Deníku manželka uneseného Čecha Radka Hrůzová.

Podle informací redakce Hrůzová nedávno požádala soud o to, aby jejího nezvěstného manžela uznal za mrtvého. To se jí však nepodařilo. „Byl jsem v té věci ustanoven jako opatrovník, ale žádost, kterou manželka podala byla příliš předčasná,“ vysvětlil důvod proč pohřešovaného soud neprohlásil za mrtvého velkomeziříčský advokát Jaroslav Pavlas.

V Kněževsi vyskákalo z kamionu několik migrantů. Mohou mít kožní chorobu

Žádost podala manželka pohřešovaného muže v květnu roku 2018. Po více než třech letech od únosu. Soudce Miloš Helcl konstatoval, že o Pavlu Hrůzovi nemá od jeho zmizení ministerstvo zahraničních věcí, jeho manželka ani nikdo jiný žádné informace, které by mohly přispět k jeho nalezení. Ministerstvo poslalo soudu zprávu, že osud uneseného muže se dodnes nepodařilo objasnit a stále se jedná o pohřešovanou osobu. To platí dodnes.

Soud proto Hrůzu prohlásil za nezvěstného, a teprve od té doby běží další pětiletá lhůta, kdy soud může prohlásit dotyčného za mrtvého. V případě Pavla Hrůzy by se to mohlo stát až v roce 2024. Loni v dubnu ale světová média přinesla informaci o nálezu hromadného hrobu, v němž by se měly nacházet i ostatky Pavla Hrůzy. „V tomto směru nemám žádné nové informace,“ reagoval aktuálně na dotaz Deníku advokát Pavlas.

Další pátrání

Spolu s Pavlem Hrůzou figuruje mezi pohřešovanými na Žďársku už jen jeden člověk. Jde o Jaroslava Karpíška. Pohřešovaný odešel v dopoledních hodinách 14. září 2009 z místa trvalého bydliště v Novém Městě na Moravě a do dnešního dne o sobě nepodal žádnou zprávu a ani se ho nepodařilo vypátrat. Muž je 170 až 175 centimetrů vysoký a na obou rukou má tetování.

„Na ukazováčku levé ruky má vytetovaný kříž o velikosti dvou centimetrů. Nad zápěstím pravé ruky pak blíže neurčený obrazec,“ informovala policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Na Třebíčsku pak příbuzní dlouhodobě pohřešují dvě osoby. Jedním z nich je František Kazík. Po něm se doslova slehla zem už před dvaceti lety. „Muž, dnes ve věku devětašedesát let, je pohřešovaný od roku 2002. Odešel v ranních hodinách 22. května téhož roku z místa bydliště v Náměšti nad Oslavou a do současné doby se nevrátil a nepodal o sobě žádnou zprávu,“ dodala Rázlová.