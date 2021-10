„Ani výsledek soudní pitvy nepotvrdil, že by měla na smrti chlapce účast jiná osoba,“ sdělila k tragédii policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Vzhledem k věku dítěte a závažnosti situace se policie nebude k tragédii i s ohledem na rodinu více vyjadřovat.

/FOTOGALERIE/ Policie už zná po týdnu výsledky soudní pitvy těla čtrnáctiletého chlapce, který byl minulé úterý v noci nalezen v lesním porostu u Unhoště Na Štokách s prostřelenou hlavou. Kriminalisté od první chvíle spíše vylučovali, že by za smrtelným zraněním stála cizí osoba. Závěry patologů a odborníků rovněž potvrzují, že chlapec se nejspíše opravdu sám zastřelil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.