Na člunu se snažili zjistit, odkud látka uniká. Podrobnějším průzkumem zjistili, že vytéká z výpusti čističky odpadních vod závodu Lovochemie.

Na místo dorazil i měřící vůz hasičů z Ústí nad Labem, aby zajistil odběrem vzorky pro laboratoř. Poté profesionální hasiči z Lovosic a Litoměřic předali lokalitu závodním hasičům z Lovochemie, kteří postavili okolo výpustě nornou stěnu. Na místě byla přítomna i úřednice oddělení životního prostředí a policie.

V září 2014 stál únik znečištěné odpadní vody z Lovochemie do Labe život stovky ryb. Od České inspekce životního prostředí za to závod dostal stotisícovou pokutu. Vedení se pak zavázalo, že přijme taková organizační a technická opatření, která by opakování podobné situace měla zamezit.