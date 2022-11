V případě, že se pachatel na útěk vydá a podaří se mu zmizet, jakým způsobem policisté obecně pracují?

První, co se hledá, je digitální stopa. Ta je zvlášť v dnešní době už opravdu značná. Mobilní telefony, bankovní transakce, letenky – to všechno na pachatele ukazuje a jde snadno dohledat. Druhým krokem je prohledávání míst, ke kterému by pachatel mohl mít vztah. Velmi často se tam stahují, protože se tam cítili v minulosti bezpečně. Pátrá se také v místech, kde mají rodinu, přátele a další vazby. Vybavuji si případ, kdy policie pátrala po pachateli pět let a on celou dobu pobýval v domě u svých známých, ve falešném pokoji.

Zlodějny, krácení daní, nájemné vraždy. V hledáčku Interpolu jsou stovky Čechů

A ti, kteří zmizí v zahraničí? Mají možnost se v cizím státě pohybovat svobodněji?

I tady se po nich pátrá a musejí se skrývat. Takzvaní lovci lebek jsou nesmírně zkušení policisté s úspěšnými postupy. Obvykle je proto život uprchlých zločinců velmi osamocený, poustevnický. Mohou se vydávat za někoho jiného, žít s jinou identitou, ale ani tak nebývají příliš na očích. Spíše než velká města volí malé vesnice, hory nebo pustiny.

Často páchají trestnou činnost kvůli penězům. Takto to ale vypadá, že si je stejně ani nemají možnost užít.

Uprchlíci na sebe nebudou chtít přitahovat pozornost. Jednak kvůli možnému dopadení, ale také jim hrozí nebezpečí. Zmizelých není zrovna málo, zůstává však otázkou, zda jsou vůbec všichni na živu. A je to spíše nepravděpodobné.

Zemřou násilnou smrtí?

Často se stanou obětí svých spolupachatelů nebo i konkurentů. Ať už ještě doma, nebo posléze v zahraničí. Někteří po nějaké době na útěku zvolí sebevraždu, protože už je pro ně těžké snášet život plný obav a neustálého stresu, ve kterém pachatelé žijí.