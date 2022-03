„Už jsme se setkali s tím, že uprchlíkům bylo nabízeno vyřízení služeb za úplatu. Vyřízení v služeb v České republice mají zcela zdarma, nikdo po nich nic nevyžaduje a pokud se setkají s tím, že po nich třeba jejich krajané žádají poplatek za tyto služby, je to nehumánní,“ uvedl Jan Hadrbolec, ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, které organizuje chod Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině. Doporučuje, aby se lidé, kteří se s něčím takovým setkají, obrátili na policii.

Policie v souvislosti s nárůstem případů zneužití situace vytvořila dokonce video v ukrajinštině, ve kterém upozorňuje, že vyřízení pobytové agendy je v Česku zdarma. Uprchlíky varuje i před podezřelými nabídkami lukrativní práce, které mohou vést k nucené prostituci či otrocké práci.

Policisté varují, že se podvodníci mohou snažit získat od uprchlíků doklady, které zneužijí pro sjednání půjček nebo zřízení bankovních účtů k nezákonným účelům. Video varující před podvodníky nyní nově promítají v prostorách Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) v Liberci, kde mají od pondělí 21. března pro podobné zprávy nainstalované obrazovky.

„V prvních dnech fungování centra do něj přicházeli lidé zastupující pracovní agentury a oslovovali uprchlíky, kteří už prošli nějakým registračním procesem, s nabídkou práce s ubytováním. Svým působením ale narušovali chod celé agendy, protože oslovení lidé mnohdy po pohovoru se zástupci agentury žádali změny v registracích, a to vyvolávalo organizační problémy ve funkčnosti centra. Proto došlo ke změně organizačního řádu a nyní již zástupci agentur nemají do jeho prostor přístup,“ doplnila Ivana Baláková, mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Liberci.

Zprostředkovatel není potřeba

„Chtěl bych vzkázat zejména nově příchozím Ukrajincům i těm, kteří s nimi spolupracují, že mohou být zaměstnání přímo a nepotřebují žádného zprostředkovatele. Mám vzkaz i pro agentury, aby nenabízely práci a nesnažily se na tom přiživit. Budu dělat vše proto, aby se lidé snažící zneužít jakkoli současné situace, dostali k policii,“ upozornil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Objevily se i pokusy o zneužití státní podpory za ubytovávání uprchlíků. Majitelé ubytoven měli vystěhovat stávající nájemníky a místo nich ubytovat uprchlíky, protože to je pro ně ekonomicky výhodnější. „Tyto případy se objevily mimo náš kraj. V případě, že by se tak stalo i u nás, okamžitě ukončíme spolupráci. Cílem opatření není dostávat do obtížné životní situace lidi, kteří žijí kvůli své sociální situaci v ubytovnách, ale nabízet pomoc,“ dodal hejtman.