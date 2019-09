Uprchlý vězeň vykradl v Hodoníně trafiku. Odnesl si dvě tašky cigaret

Hodonští policisté v noci na pátek zadrželi uprchlého vězně. Devětačtyřicetiletý muž se krátce před tím vloupal do trafiky v Brandlově ulici Hodoníně. Pachatel se do prodejny dostal po té, co rozbil skleněné dveře. Z trafiky si odnesl peníze a cigarety a dal se na útěk.

Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Pavelek Ivan

„Hlídce hodonínských policistů se ale neztratil. O pár ulic dále ho viděli, jak nese dvě igelitové tašky plné cigaret a na místě jej zadrželi jako osobu podezřelou ze zmiňovaného vloupání. Zadržený muž ani nezapíral a hlídce se k činu doznal,“ uvedl hodonínský policejní mluvčí Petr Zámečník. Pak vyšlo najevo, že zloděj je vězeň, který dva dny před tím uprchl z nestřeženého pracoviště. Muž z Břeclavska si odpykával trest za majetkovou trestnou činnost. „Po tom, s ním naši policisté zahájili úkony trestního řízení za vykradení trafiky, byl eskortován zpět do věznice. Je pravděpodobné, že si pobyt ve vězení prodlouží,“ dodal mluvčí. Násilník napadl muže, několikrát mu dupnul na hlavu. Oběť skončila v nemocnici Přečíst článek › Krkonošská kauza: Policisté rozšířili pěti lidem obvinění Přečíst článek ›

Autor: Michal Záboj