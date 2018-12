Ústavní soud odmítl stížnost Virguláka, za vraždy taxikářů si odpyká doživotí

Ústavní soud zamítl stížnost Davida Virguláka, jenž dostal doživotní trest vězení za vraždy tří pražských taxikářů. Stížností se soud zabýval od února, rozhodnutí padlo koncem listopadu bez veřejného vyhlášení, zjistila z justičních databází. Verdikt je definitivní.

Virgulák náhodně vybranou trojici taxikářů zastřelil podle pravomocného rozsudku proto, aby si opatřil peníze na drogy. Vinu popíral, podle obhajoby chybí jasné důkazy a čin mohl spáchat někdo jiný.

Virgulákovo dovolání loni na podzim odmítl Nejvyšší soud. "Nelze než prohlásit, že jeho obhajoba, uplatňovaná v nezměněné podobě napříč trestním řízením, byla plnohodnotně v plném rozsahu vyvrácena prostřednictvím důkazů získaných zákonným způsobem v souladu s trestním řádem a žádný z obhajobou navrhovaných důkazů nebyl opomenut," stálo v rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Oběti střelil do hlavy

Virgulák podle verdiktu vraždil tak, že se nechal odvézt na odlehlé místo, kde taxikáře střelil zezadu do hlavy a okradl ho. První řidič zemřel v lednu 2014, zřejmě na silnici nedaleko Luk pod Medníkem. Pachatel pak tělo dvaačtyřicetiletého muže odvezl zpátky do centra Prahy a nechal ho v autě. Další dvě vraždy přidal v dubnu téhož roku, a to v rozpětí pouhých tří hodin. Těla šedesátiletého a pětadvacetiletého muže zanechal na cyklostezce u Uhříněvsi.

V autech zavražděných taxikářů našla policie Virgulákovy pachové stopy. Všechny tři skutky spojuje také stejný typ zbraně. Vyučený instalatér, jenž byl v minulosti dvacetkrát soudně trestán za krádeže, měl navíc u sebe peněženku jedné z obětí. Hájil se tím, že ji našel.

Pražský městský soud uložil Virgulákovi nejpřísnější možný trest v prosinci 2016. Doživotí tehdy zdůvodnil extrémní závažností jeho skutků, zavrženíhodným motivem a zanedbatelnou možností nápravy.