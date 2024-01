Podobných případů policie v kraji řeší víc a zároveň pokračují preventivní opatření, které v souvislosti s útokem na školu přijala v prosinci. Policisté se samopaly budou i nadále střežit takzvané měkké cíle, tedy školy, obchodní centra, nádraží a další.

Příspěvky na sociálních sítích, které řeší policie:

Jak vysvětlila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová, momentálně se v Ústeckém kraji zabývají několika případy v souvislosti s prosincovou střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. „Do současné doby jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů schvalování trestného činu (trestní sazba až do výše jednoho roku), nebezpečné vyhrožování (trestní sazba až do výše jednoho roku), šíření poplašné zprávy (trestní sazba až do výše dvou let) a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (trestní sazba až do výše dvou let). V drtivé většině již došlo ke ztotožnění podezřelých osob,“ popsala.

V jednom případě pachatel zneužil tísňovou linku. Kromě toho v současné době policisté krajského ředitelství prověřují podezření ze spáchání šestnácti obdobných trestných činů. „Nyní jsou prováděny úkony trestního řízení a po zajištění všech důkazů bude rozhodnuto o dalším postupu dle trestního řádu. Z důvodu probíhajících prověřování nemůžeme poskytovat bližší informace, aby nedošlo k ohrožení či zmaření účelu trestního řízení,“ pokračovala s tím, že momentálně nemají informace o žádné konkrétní hrozbě a ochranná potření mají preventivní charakter.

Nebezpečné vyhrožování

S tím, pro ilustraci, souvisí i případ, který se stal těsně po půlnoci na Štědrý den. Tehdy žatečtí policisté obdrželi oznámení na linku 158 o potyčce v ulici Podměstí. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že samotný incident nebyl natolik závažný a řešili jej jako přestupek. Situace před kulturním domem Moskva se ale změnila, jakmile jeden z účastníků šarvátky policistům sdělil, že pokud si jej nebudou všímat, tak to dopadne stejně jako v Praze a odkázal přímo na střelbu ve škole.

„Hlídka to vnímala jako nebezpečné vyhrožování a u zmíněného provedla dechovou zkoušku, která prokázala více jak 1,5 promile alkoholu. Dotyčnému bylo poté sděleno podezření ze spáchání trestného činu nebezpečného vyhrožování a hrozí mu rok vězení,“ upřesnila policejní mluvčí.

Mimochodem, na internetu a sociálních sítích se objevily i spekulace o motivech a příčinách střelcova činu. Nejkurióznější z nich nejspíš bude horoskop, který vysvětloval, že k vrahovu rozhodnutí napomohla i hvězdná konstelace planet. „Mars byl na descendentu ve 14:52. Střelba byla nahlášena ve 14:59. Mars je vládcem 12. domu, na jehož hrotu je Chiron a jsou v něm Luna, retrográdní Jupiter a Uran. To vypadá na posedlost, nebo tak něco,“ komentoval horoskop jeden z uživatelů sítě.