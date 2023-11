Více než týden žil letos v létě Děčín útěkem skupiny devíti makaků ze zoologické zahrady na Pastýřské stěně. Již od první chvíle bylo jasné, že za cestou sulaweských opic do české přírody je jeden konkrétní člověk. Toho nyní policisté obvinili z poškození cizí věci.

Pracovníci zoo při snaze chytit uprchlé makaky. | Video: Zoo Děčín

Makakové uprchli ze zoologické zahrady v pondělí 12. června poté, co obviněný muž poškodil zabezpečení jejich výběhu a opice tak mohly bezpečně vyrazit na svůj nejdelší pobyt mimo zoo. Kromě toho měl 42letý muž poškodit také dveře od restaurace na Pastýřské stěně. „Policejní komisař muže obvinil ze spáchání přečinu poškození cizí věci ve stádiu pokusu a dílem dokonaným,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková s tím, že v případě odsouzení hrozí muži až rok ve vězení.

Odchyt makaků do klece s návnadou:

Zdroj: Alexandr Vanžura, zdroj ZOO Děčín

Útěk makaků se letos v polovině června stal na mnoho dní hlavním tématem života ve městě, zastínil dokonce i změny na děčínské radnici. Lidé se o cestě opic českou přírodou bavili mezi sebou, na sítích se makakové stali velkým hitem. Samozřejmě nemohly chybět vtípky na účet makaků. Ti tak jednou nahlíželi do kamery na Pastýřské stěně, jindy pak do kamery na Masarykově náměstí. Vznikla také protestní akce Free Makak, která žádala svobodu pro makaky a díky které v děčínském městském znaku dočasně lva nahradila právě opice. Oproti tomu v Ústí nad Labem vznikla demonstrace za návrat makaků zpět do zoo.

I díky výzvě zoologické zahrady lidé sdíleli fotky z nejrůznějších míst, kde chráněné opice zachytili. Vznikly tak fotografie s opicemi na skalním ostrohu u Červeného vrchu, na další se pak makak dívá ze sloupku zábradlí u restaurace na Pastýřské stěně do Labského údolí.

Odchyt posledního makaka:

Zdroj: Zoo Děčín

Právě tato restaurace se stala poslednímu, devátému makakovi osudnou. V pondělí 19. června totiž vlezl do jednoho z jejích skladů, čehož si všimla obsluha bistra a okamžitě zavolala do sousední zoo. Pro chovatele pak byl návrat makaka zpět do domácí klece otázkou několika desítek minut. K odchytu předchozích makaků použila zoologická zahrada i odchytovou klec, kterou si půjčila od Lesního úřadu. Ten ji využívá k lovu divokých prasat, bylo ji proto nutné lehce přizpůsobit, aby fungovala také na mnohem drobnější a jinak se chovající opice. To se nakonec podařilo, nad jedním z makaků sklapla klec například na Škrabkách na zahradě jednoho rodinného domu. Zoo využila toho, že opice měly po mnohadenním pobytu mimo zahradu hlad a nachystala jim do klecí jejich oblíbené ovoce.