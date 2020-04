„Zasahovali jsme na základě oznámení pro podezření z možného protiprávního jednání. Byla zadržena jedna osoba. Nikdo nebyl zraněn,“ uvedla Pavla Jiroušková z moravskoslezské policie. Kriminalisté v bytě provedli domovní prohlídku.

„Za přítomnosti nezúčastněné osoby bude provedena domovní prohlídka,“ řekl Deníku policista před dveřmi bytu, kde zadržený žil. Poté se s kolegy vydal dovnitř.

„Policisté zjišťují další okolnosti a skutečnosti,“ dodala Jiroušková. Vše nasvědčuje tomu, že v samotném bytě k žádnému trestnému činu nedošlo, oznámení se zřejmě týkalo jiného případu, ve kterém dotyčný figuroval.

„Bylo to dost děsivé. Zhruba hodinu jsem nemohla do bytu. Byla jsem venku a čekala. Děti zůstaly doma, manžel v té době spal. Měla jsem strach,“ uvedla žena z domu, která podle svých slov vůbec netuší, co se stalo. Podobně se vyjádřili i další nájemníci. „Byla tu zásahovka, ale nevíme, proč,“ řekli sousedé.

Na základě jakého oznámení policisté zasahovali, Jiroušková neuvedla. Na stejné ulici stála před jedním z domů dvě policejní vozidla v civilním označení. Jejich osádky odmítly Deníku cokoliv říct.

Později do domu vešli dva kriminalisté v civilu s policejnímu páskami na rukou. Zda to nějak souvisí s předchozím zásahem, není jasné.