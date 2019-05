K incidentu došlo v sobotu 27. dubna v deset hodin večer na Masarykově náměstí v Hranicích.

„Útočník svou sestru po předchozí hádce počastoval vulgární nadávkou a dostal od ní za to facku,“ popsal začátek sporu policejní mluvčí František Kořínek.

To však agresivního muže rozlítilo natolik, že svou sestru popadl za bundu a několikrát ji udeřil pěstí do obličeje. Žena ve snaze vymanit se z jeho sevření kousla bratra do ruky, a ten jí to stejným činem oplatil.

„Když se poškozené zastal šestačtyřicetiletý náhodný svědek, napadl ho útočník také. Po úderu pěstí do nosu utrpěl zastánce zranění, se kterým musel vyhledat lékařské ošetření. Zranění utrpěla i napadená žena,“ dodal.