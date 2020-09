Machálek pod video zachycující vyvraždění muslimů v mešitách mimo jiné napsal, že střelec je "borec". Soudy za podobné komentáře doposud většinou udělovaly nejvyšší možný podmíněný trest, tedy tříletý. Podle předsedy odvolacího senátu Luboše Vrby však nelze případy paušalizovat a všem obžalovaným ukládat stejné tresty.

Soudce sám upozornil na to, že senát rozhodl paradoxně, když zmírnil trest po odvolání žalobce, který pro muže naopak požadoval přísnější potrestání. Rozhodoval však podle něj s ohledem na osobnost obžalovaného a okolnosti jeho komentáře.

"My jsme se s prvoinstančním soudem ztotožnili v základu, že trest nejméně pět let je ve vztahu k případu opravdu nepřiměřeně přísný," prohlásil Vrba. Podle něj i z dřívější judikatury vyplývá, že v zákoně existuje disproporce mezi tresty za přímou účast na teroristickém útoku a za jeho schvalování.

Mužův komentář navíc podle soudce teroristický čin vyloženě neschvaloval, ale byl prohlášením na pozadí teroristických útoků v Evropě ze strany muslimů před několika lety, při kterých zahynulo mnoho lidí. "To však samozřejmě obžalovaného neomlouvá," dodal Vrba.

Příspěvek sdílel na serveru

Machálek sdílel svůj příspěvek na serveru drsnysvet.cz loni 17. března, tedy dva dny po novozélandském masakru. Reagoval na článek nazvaný "Takto vystřílel útočník novozélandskou mešitu". Konkrétně napsal: "Zní to blbě, že bych se k tomu přidal? Co ti muslimští zmetci udělali Evropě? A je s nimi nakládáno jako s beránky. Nedodržují zákony země, která jim vyšla vstříc. Za mě je to borec."

"Napsal jsem to z hlouposti," řekl po dnešním jednání Machálek novinářům. U hlavního líčení se hájil tím, že si myslel, že videozáznam zachycuje útok spojeneckých sil na radikální islamisty. Soud uznal v jeho případě jako polehčující okolnost fakt, že před tím jiné podobné komentáře nikdy nenapsal.

Muž z Moravy žije v malé obci, kde pracuje jako kuchař a patří k dobrovolným hasičům. Není členem žádné extremistické skupiny. Má dvě děti a u hlavního líčení řekl, že se v souvislosti s muslimy o svou rodinu bojí, protože "ve zprávách jsou pořád nějaké teroristické útoky a vždycky za tím stojí muslimové".

Pravicový extremista z Austrálie Brenton Tarrant zastřelil při útoku ve dvou mešitách v Christchurchi pět desítek mužů, žen i dětí. Akci vysílal v přímém přenosu na internetu. Muž byl obžalovaný z 51násobné vraždy, pokusu o vraždu dalších 40 osob a z terorismu a hrozí mu doživotí. Vinu původně popíral, po roce se ale nečekaně přiznal. Soud ho v srpnu poslal na doživotí do vězení bez možnosti podmínečného propuštění.