Kláře Kodetové z Jirkova zmizely dvě platby po dvou stech korunách. „Zjistili jsme to náhodou. Karta není nikde přihlášena pro platby na internetu, máme ji, kdyby něco,“ popsala poškozená. Útok na platební kartu zaznamenal i jiný Jirkovan, Roman Illéš, kterému odešlo bez jeho vědomí do Kyjeva několik stovek korun. Kyjev ale nebylo jediné místo. „Opět jsme reklamovali přibližně tři platby po pěti stech korunách. Do Rigy,“ sdělil.