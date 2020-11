Obžaloba klade těmto lidem, většinou bez práce, že při sjednávání úvěrových smluv uváděli nepravdivé údaje a používali padělaná potvrzení o zaměstnání a výši příjmu, která jim v bance podstrčil samozvaný zprostředkovatel Štefan P. „Dopustili se tak úvěrových podvodů. Porušili zákon i v těch několika případech, kdy jim žádost o úvěr banka neschválila,“ vysvětlil státní zástupce Radek Šiner.

Pokračující hlavní líčení se v úterý neobešlo bez spolupráce s policisty. Jejich hlídky musely před soud eskortovat jednu obžalovanou z Mladé Boleslavi a také svědka z Mimoně. Oba neuposlechli předchozích výzev, aby přišli k soudu.

Obžalovaná Renáta M. (1971) vloni oslovila Štefana P. s žádostí o pomoc při získání úvěru, i když nebyla nikde zaměstnaná a pobírala důchod ve výši 4 tisíce korun. Na dotaz, proč k soudu nechodí, neuměla odpovědět. Vymlouvala se na poslanou omluvenku, ta však na soud nikdy nedorazila. „Nebudu se k věci vyjadřovat,“ sdělila senátu po poučení s tím, že už vše řekla do protokolu při vyšetřování kauzy. Senát požádala, aby další jednání soudu proběhla bez její přítomnosti.

Před odchodem pouze identifikovala obžalovaného Štefana P. jako muže, který s ní byl v bance a kterému ze získaného půlmilionového úvěru dala polovinu. „Volal mi, že půjčku zařídí, že se nemusím o nic starat, že má zkušenosti z oblasti úvěrů,“ uvedla obžalovaná Renáta M. Muž jí prý obstaral nepravdivé potvrzení o zaměstnání a výši příjmu v továrně Mahle Behr Mnichovo Hradiště.

A odvezl ji na pobočku Moneta Money Bank v Mladé Boleslavi, kde podle obžaloby požádala o poskytnutí spotřebitelského úvěru v maximální výši 500 tisíc korun. Renáta M. tvrdila, že bankovní úřednici dala pouze svůj občanský průkaz. „Všechny papíry jí dával on, já jsem mu věřila,“ sdělila. „V bance jsem něco podepisovala, ale nevím co,“ přiznala fatální neopatrnost. V bance jí půl milionu schválili a ona tam ihned vybrala 450 tisíc korun, ze kterých si Štefan P. vzal 250 tisíc. „Na účtu zůstalo 50 tisíc, částky určil on,“ upřesnila obžalovaná.

Policejní eskorta

Policejní eskorta v úterý také musela předvést před senát i jednoho ze svědků, Jozefa P. z Mimoně, který jinou z obžalovaných žen, Jitku D. doprovázel při cestě do banky, kam měla jít s hlavním obžalovaným. Slíbila, že mu v případě, že úvěr dostane, něco z těch peněz půjčí. „Štefana P. znám od vidění, moje známá ho ale neznala a měla strach. On mně žádné papíry nedával, nevím, z jakého důvodu tam byl,“ řekl soudu Jozef P.

Po vyřízení půjčky mu Jitka D. půjčila 20 tisíc, ale ještě než dojeli domů, mu peníze Štefan P. odebral. Podle vyšetřovatelů a obžaloby to byl právě on, co kořistil značné částky jako odměny za údajné zprostředkování od lidí bez práce a v tíživé sociální situaci, kteří musí úvěry splácet. Napomáhat mu měl Ondřej B. (1994) z České Lípy.

Obžalovaní lidé si úvěry až do výše 500 tisíc korun sjednávali v širším regionu, na různých pobočkách banky Moneta Money Bank. Falešná potvrzení o zaměstnání a výši čistého příjmu měli nejčastěji od společností jako Škoda Auto, Mahle Behr, AAH Czech nebo Trenkwalder. Jak dokládají závěry vyšetřovatelů a obžaloba, falzifikáty vytipovaným zájemcům opatřil Štefan P. A právě on také řadu z nich do banky doprovázel a následně od nich zinkasoval hotově desetitisícové až statisícové částky za „pomoc“. Jak avizovala předsedkyně senátu Lucie Homolková, rozsudek by soud mohl vynést začátkem prosince.