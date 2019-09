Jak Deník jako první informoval, mladá slečna pocházející z Karlovarska vloni utekla z diagnostického ústavu v Plzni. Koncem roku, jen pár týdnů po svých 13. narozeninách, měla na diskotéce v Chebu sex, při němž přišla do jiného stavu. Poté se stále toulala neznámo kde, dopadnout se ji podařilo až počátkem června. Byla převezena do dětského domova v Plzeňském kraji.

„Když jsme zjistili, co se na útěku stalo, tak jsme to okamžitě začali řešit. Vzali jsme ji ke gynekologovi, kde se podezření na těhotenství potvrdilo,“ řekla tehdy Deníku ředitelka domova, z něhož byla školačka převezena do výchovného ústavu v Černovicích, kde se specializují právě na těhotné nezletilé dívky a nezletilé matky s dětmi. Mají tam pro ně speciální program, který je zaměřený právě na těhotenství, na péči o dítě. Je tam příprava na porod, na zvládnutí poporodních stavů.

Třináctiletá matka je tam nepřekvapí, v minulosti už tam měli i mladší maminku – teprve dvanáctiletou.

Prověřují mladistvého

Zda třináctiletá dívka z Karlovarska, která tam byla přivezena v červnu, již porodila, nebo má tento okamžik teprve před sebou, ředitel ústavu Josef Michálek s ohledem na ochranu osobních údajů sdělit nemohl.

Klatovská policie, která případ pro podezření ze spáchání trestného činu pohlavní zneužití šetřila jako první, ho podle místní příslušnosti postoupila do Chomutova. Tam dosud žádného pachatele neobvinili, stopu ale už mají. „Jako možný podezřelý je prověřován mladistvý, tedy osoba ve věkovém rozpětí 15 až 18 let. Prověřování případu nadále pokračuje. Více informací s ohledem na fázi trestního řízení a věk zúčastněných osob nebudeme poskytovat,“ sdělila na dotaz Deníku chomutovská policejní mluvčí Miroslava Glogovská.